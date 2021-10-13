Налоговый комитет Рады утвердил финальную версию законопроекта о спецрежиме "Дія City"

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 12 октября рекомендовал принять в целом законопроект №5376 об изменениях в Налоговый кодекс для стимулирования развития цифровой экономики, отклонив ряд предложенных к документу поправок. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Налоговый законопроект о "Дія Сity" №5376 рекомендовано принять во втором чтении и в целом. Еще на шаг ближе к одной из лучших налоговых систем для IT. "Дія Сity" станет тем двигателем, который поможет Украине занять достойное место среди мировых лидеров цифровой экономики. Правки, ставившие под сомнение преимущества проекта, отклонены", — написал он.

Министр поблагодарил председателя комитета Даниила Гетманцева и других депутатов за поддержку документа в данной редакции, подчеркнув, что в ней удалось сохранить саму идеологию концепции специального режима "Дія Сity" и ключевые условия, которые были наработаны и согласованы с IT-индустрией.

В частности, сейчас законопроект предусматривает, что для компаний, которые платят налог на выведенный капитал, переходный период по ограничению на работу с физлицами-предпринимателями будет таким: до 2024 года без ограничения, с 2024 года расходы на плательщиков единого налога не должны превышать 50%, а с 2025 года — 20%.

Уровень налоговой нагрузки на компании-резиденты остался в законопроекте неизменным: налог на доходы физлиц — 5%, единый соцвзнос — 22% от минимальной зарплаты, военный сбор — 1,5%; возможность выбора корпоративного налога — ННВК (9%) или налог на прибыль (18%).

Кроме того, предусмотрено, что компании получат нулевой налог на доход физлиц в качестве дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще одного раза в два года, а также налоговую скидку (по НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы.

В свою очередь резиденты "Дія Сity", которые останутся на модели уплаты налога на прибыль на общих основаниях и у которых годовой лимит дохода составляет до 40 млн грн, смогут работать с ФЛП без ограничений на все время действия спецрежима.

"К тому же льготное налогообложение зарплат специалистов не будет ограничиваться по единственному КВЭД и будет распространяться на всех работников компании. Условия "Дія Сity" будут зафиксированы на 25 лет и будут предусматривать налоговые ставки, которые являются одними из самых низких в Европе. Поэтому запуск спецрежима станет новым этапом развития Украины как успешного цифровой государства", — убежден Федоров.

Напомним, что в первом чтении этот законопроект был принят 2 июня. При этом 15 июля Рада приняла закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине, регулирующий правоотношения, возникающие при введении нового правового режима для айтишников, получившего название "Дія City". 11 августа этот закон подписал президент Владимир Зеленский.