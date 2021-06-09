"Нарощування газовидобутку стимулюватиме розвиток економіки України", — Віталій Щербенко

Нарощування газовидобутку сприятиме розвитку економіки України та наблизить нас до енергонезалежності. Про це заявив голова Федерації роботодавців нафтогазової галузі Віталій Щербенко під час підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Асоціацією газовидобувних компаній України та Федерацією, повідомляють Українські новини з посиланням на сайт Федерації.

За словами Щербенка, Україна має значний потенціал для нарощування газовидобутку, адже у вітчизняних надрах — сотні мільярдів кубометрів запасів, які можна та треба детально розвідати та розробляти.

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"Початок видобутку на Чорноморському шельфі та Юзівській ділянці на суходолі дасть потужний імпульс нашій галузі та всій економіці. А сучасні технології з інтенсифікації видобутку допоможуть підтримувати існуючі родовища. Тому наше спільне завдання — всіляко сприяти реформуванню галузі та спрощенню бюрократичних процедур, аби підприємства змогли максимально зосередитися на видобувній справі", — зазначив Щербенко.

У ФРНГ також повідомили, що Асоціація газовидобувних компаній України стала асоційованим членом Федерації.

Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко наголосив: об’єднання зусиль об’єднань компаній з нафто та газовидобування щодо вдосконалення регуляторного середовища в сфері видобутку сприятиме його зростанню та посиленню енергетичної безпеки країни.

"Ми раді приєднатися до найбільшого об’єднання нафтогазових підприємств України. Спільними зусиллями будемо й надалі працювати над важливими ініціативами для розвитку вітчизняного газовидобування. Мова йде про покращення регуляторного середовища, надання податкових стимулів для нафтогазовидобувного сектору, незмінність правил гри, залучення нових інвестицій та забезпечення енергетичної безпеки нашої держави", — зазначив Петренко.

ДОВІДКА

Всеукраїнське галузеве об’єднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" — найбільше об’єднання нафтогазових підприємств України, до складу якого входять Київська міська та Івано-Франківська обласна організації роботодавців нафтогазової галузі. Вони у свою чергу об’єднують 16 підприємств. Мета об’єднання — представництво і захист інтересів підприємств нафтогазової галузі на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Асоціація газовидобувних компаній України об’єднує 9 найбільших газовидобувних підприємств України державної та приватної форми власності. Спільно компанії Асоціації видобувають 93% українського газу, створюють понад 26 тисяч робочих місць та забезпечують 5% надходжень до державного бюджету.