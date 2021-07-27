"Нашими основными стейкхолдерами можно считать миллионы клиентов", — Борис Марков, АТБ

Пандемия коронавируса, прошлогодние проблемы с экспортом, карантинные ограничения, потери украинской экономики и многие другие отрицательные факторы — крупнейшая торговая сеть страны сумела достойно выдержать этот беспрецедентный краш-тест и продолжила уверенно развиваться. Не забывая о своей основной миссии — обеспечивать широкие слои населения гарантированно качественными продуктами по максимально доступным ценам, компания "АТБ" нашла потенциал для динамичного развития бизнеса: расширения сети магазинов, наращивания товарооборота, благотворительности, реализации инновационных решений и смелых диджитал-проектов, открытия первого в стране продуктового онлайн-магазина и даже выпуска собственной платежной банковской карты. О тенденциях в ритейле и бизнесе в условиях новой реальности — в эксклюзивном интервью председателя совета директоров, генерального директора корпорации "АТБ" Бориса Маркова.

Какие тренды оказывают наибольшее влияние на вашу компанию и в целом на розничную торговлю? Есть различия между кризисом, имеющим экономическую природу, как в 2008-2009 годах, и неэкономическую, как сейчас из-за пандемии?

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— Неважно, какова природа кризиса, он неминуемо приведет к резкому снижению уровня доходов людей. В прошлом году в Украине вырос уровень безработицы, многих отправляли в неоплачиваемый отпуск, кто-то потерял стабильный источник дохода. Мы наблюдали тенденцию значительного изменения отношения к покупкам еще в начале строгого карантина прошлого года: они стали менее эмоциональными, то есть люди старались максимально экономить, запасаясь самым необходимым.

"АТБ" как социально ориентированный и сознательный бизнес дает возможность более чем 4 млн своих постоянных клиентов экономить, не отказывая себе в покупке гарантированно свежих и качественных продуктов. На прилавках 1230 наших магазинов в 24 областях страны представлено около 4 тыс. наименований продукции. Цены на товары с первых дней основания торговой сети ниже среднерыночных, а постоянно действующие акции и бонусные программы позволяют экономить на покупках 50% и более.

Независимо от природы кризиса, мы придерживаемся своих основных принципов: взаимодействуем с производителями напрямую, работаем с минимальной наценкой и исключительно в интересах клиентов, которых считаем полноправными партнерами по бизнесу.

Такой подход целиком себя оправдывает: уже пятый год отмечается ощутимый рост товарооборота "АТБ". В прошлом году этот показатель вырос на 18,2% и составил 149,8 млрд грн (включая НДС), годом ранее — 126,8 млрд грн, в 2017-м и 2018-м — 80,2 млрд грн и 103,9 млрд грн соответственно.

Опыт показывает, что многие компании интуитивно разрабатывали проекты, которые сейчас соответствуют критерию устойчивости. Опишите самый важный проект. Как он повлиял на эффективность деятельности компании?

— Пандемия значительно ускорила развитие рынка онлайн-торговли. Процент покупок, совершенных через интернет, резко вырос, поскольку многие украинцы предпочитают онлайн-покупки привычному шопингу.

Ранее мы только изучали вопросы адресной курьерской доставки, продуктового интернет-магазина полного цикла и внедрения других диджитал-сервисов, а после введения локдауна в прошлом году активно начали развивать эти направления. Очень быстро, менее чем за два месяца, мы запустили первый в Украине продуктовый онлайн-магазин полного цикла, масштабировали его на всю страну, расширили перечень товаров (сегодня его ассортимент идентичен ассортименту офлайн-магазина). Проект уже показал свою эффективность: быстро растет число заказов (ежемесячно примерно на 30%), увеличивается средний чек (вырос на 55%). База покупателей по сравнению с результатами первых трех месяцев работы возросла на 800%.

Мы постоянно в поиске нетривиальных решений, призванных сделать процесс покупок более безопасным и комфортным для клиента. У нас появились сервисы предварительного заказа и быстрой курьерской доставки. Корпорация "АТБ" совместно с Райффайзен Банком Аваль и Visa выпустила беспрецедентный для отечественного ритейла банковский продукт — платежную карту "АТБ-Pay". Она объединила все преимущества обычной карты Visa Gold (наиболее выгодные условия по любым транзакциям) и возможность получать существенную скидку на продукты в супермаркетах сети. За первый месяц общее количество карт "АТБ-Pay", выданное нашим клиентам, превысило 100 тыс. штук, и эта цифра увеличивается ежедневно. Более 11 тыс. человек подключились к чат-боту карты в Viber.

Также внедряется сервис Scan & Go, позволяющий с помощью смартфона самостоятельно сканировать штрихкоды продуктов и совершать оплату онлайн в мобильном приложении "Скануй Купуй". Оплатив покупку в смартфоне, нужно лишь показать консультанту на выходе информацию об этом.

В ближайшей перспективе перечень новаций пополнится собственным мобильным приложением "АТБ", который объединит уже работающие диджитал-сервисы, такие как "Скануй Купуй", "АТБ-Pay", "АТБОТ", программу лояльности и т. д.

Многие компании выстраивают свою экосистему, например, инвестируют в социальные объекты в моногородах или поддерживают территориальные общины, таким образом сохраняя в регионах необходимый объем трудовых ресурсов, сдерживая трудовую миграцию и уменьшая собственную текучесть кадров. Как ваша компания выстраивает отношения со стейкхолдерами — бизнес-партнерами и обществом?

— За многие годы успешной работы на украинском рынке ритейла компания "АТБ" создала крупнейшую в стране логистическую сеть, имеет большой грузовой автопарк (семь колонн численностью свыше 700 собственных авто) и построила десять мультитемпературных складских центров европейского образца. Планирование и учет движения товарных потоков на территории всей Украины осуществляются круглосуточно. В каждом из регионов присутствия "АТБ" является важным инфраструктурным объектом: обеспечивает население гарантированно качественными продуктами, предлагает стабильную работу, перечисляет налоги в местные бюджеты. Мы с большим уважением относимся к идентичности каждого из регионов своего присутствия, чтим традиции и особенности.

Что касается вопросов бизнеса, то "АТБ" имеет репутацию надежного и проверенного временем партнера. Благодаря этому, а также учитывая колоссальный товарооборот, со многими поставщиками компания заключает эксклюзивные контракты. В результате в наших супермаркетах можно приобрести продукты даже дешевле, чем в фирменном магазине производителя.

Нашими основными стейкхолдерами можно считать миллионы клиентов. По данным международной ис­­следовательской компании Nielsen, клиентами магазинов "АТБ" являются приблизительно 95% украинцев. Кто-то из них посещает магазины раз в неделю, кто-то раз в месяц, а кто-то делает это ежедневно. Но все они фактически являются нашими самыми строгими ревизорами, ведь именно их запросы формируют настоящее и будущее отечественного ритейла. Эрик фон Хиппель, один из основоположников теории создания инноваций, установил, что за 40 лет 77% наиболее значимых прорывов в сфере разработки научного оборудования совершены учеными, использующими это оборудование.

Вывод: изменения продукта (или новации в бизнесе) зависят от покупателей, а не от собственных идей внутри компании, как можно было бы предположить. Основываясь на этом, мы продолжаем активно работать над созданием комфортного и безопасного сервиса для наших покупателей.

Ваша компания — один из крупнейших украинских налогоплательщиков и лидер по объему уплаты налогов и сборов в сфере ритейла. Вы задумывались о том, как ваши налоги могут влиять на реализацию масштабных госпроектов?

— Действительно, заметный рост объемов уплаченных налогов и сборов "АТБ" в бюджеты всех уровней отмечается уже пятый год подряд. В 2017-м в бюджет было уплачено 6,6 млрд грн, в 2018-м эта сумма выросла до 9,4 млрд грн, в 2019-м — до 12,6 млрд грн. В коронакризисном 2020-м было уплачено 15,8 млрд грн. Как видим, ежегодный прирост составляет около 20%, что свидетельствует о расширении компании. Это имеет огромное значение для наполнения бюджетов всех уровней и особо актуально для регионов присутствия предприятий компании после реформы децентрализации, когда большие суммы остаются в местных бюджетах. То есть местная власть получила серьезный ресурс для проведения реформ, развития инфраструктуры, улучшения уровня жизни в целом.

По итогам прошлого года налоговики огласили список компаний, сыгравших основную роль в финансировании социальных программ, инфраструктурных проектов, реформировании и многом другом, что оплачивается деньгами из бюджета. Лидером среди представителей отрасли ритейла и логистики снова стала корпорация "АТБ". В общем рейтинге топ-100 крупнейших налогоплательщиков компания поднялась с 16-го на 13-е место. Интересно, что в первую сотню вошли всего семь компаний из сферы розничной торговли и логистики.

Ваша компания — один из крупнейших благотворителей в стране. Какие проекты помощи украинцам самые масштабные? Сколько ежегодно компания выделяет на подобные проекты?

— "АТБ" постоянно реализует благотворительные проекты, направленные на поддержку наиболее незащищенных украинцев, помогает детским областным клиническим больницам страны, собирая средства и закупая для них современное оборудование. Среди наиболее масштабных программ, направленных на целевую поддержку и помощь, — "Дерево життя", "БлагоДій", "Цукерка добра", "Мене це стосується. А тебе?". В рамках этих проектов Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ" собирает десятки миллионов гривен. На эти средства для областных детских клинических больниц закупают современное медоборудование.

В этом году прошла беспрецедентная по масштабу и социальной значимости акция от Всеукраинского благотворительного фонда "АТБ", компании "АТБ-Маркет" и фонда "Таблеточки". В рамках проекта "Мене це стосується. А тебе?" было собрано свыше 10 млн грн, которые направили на целевую помощь онкобольным детям.

Также мы оказываем поддержку пострадавшим от стихийных бедствий, пенсионерам, инвалидам, семьям погибших на Донбассе украинских воинов, вынужденным переселенцам, детям из "серой" зоны, многодетным семьям.

Сотрудничество крупного бизнеса с малым часто становится взаимовыгодным проектом. Например, международные молочные компании инвестируют в небольшие кооперативы на местах, что помогает местному населению зарабатывать, а компаниям получать экопродукты. Есть ли у вас подобные проекты, в чем их суть и каковы результаты их реализации?

Корпорация "АТБ" владеет четырьмя собственными торговыми марками, относящимися ко всем ценовым категориям. Каждая занимает лидерские позиции в своем сегменте, отличается высокой технологичностью производства, европейскими требованиями к качеству и безопасности продукции.

Компания почти десять лет сотрудничает с фермерским хозяйством "Чудова марка", которое является поставщиком соленых овощей и салатов. Партнерами "АТБ" также являются фермерские хозяйства по производству перепелиных яиц "Николай", "Веста-Люкс" и "Агрородина". Несмотря на некоторые ограничения в объемах производства, продукция этих хозяйств попадает на прилавки магазинов всегда свежей и никогда не вызывала нареканий со стороны потребителей.

Большим спросом пользуется охлажденное куриное мясо фермерского хозяйства "Улар ФХ", которое сертифицировано по стандарту "Халяль". Это взаимовыгодное сотрудничество, которое позволяет поддерживать региональное производство.

Одно из ведущих направлений устойчивой деятельности "АТБ" — внедрение энергосберегающих и экологических решений. Расскажите о значимых проектах в этой сфере. Как они повлияли на общую экономическую эффективность компании?

— Мы системно подходим к вопросам комфорта, гарантированного качества продукции и доступным ценам. Эффективно их решать нам удается благодаря внедрению инновационных решений в сфере энергосбережения, экологии, торговли, а также созданию дополнительных клиентских сервисов.

Торговая сеть "АТБ" в свое время была первой, магазины которой перешли на энергосберегающие системы LED-освещения. Затем мы инвестировали в повышение энергоэффективности помещений и внедрили системы рекуперации тепла: его собирают от работы холодильного и морозильного оборудования и перенаправляют, например, на отопление либо другие цели. Все новые магазины сети, так называемые черные "АТБ", изначально строят с учетом энергосберегающих технологий.

Внедрение передовых практик, существующих на данный момент в отрасли розничной торговли, — один из основополагающих принципов развития сети. Огромное внимание уделяется экологическим стандартам при модернизации розничного бизнеса. Тренд на экологичность — один из самых значимых в мире. Он проникает во все сферы деятельности человека и формирует современные потребительские паттерны.

С 2019 года магазины "АТБ" перешли на реализацию экопакетов, в состав которых включен особый запатентованный компонент d2w. В отличие от обычного пластика такие пакеты способны разлагаться под воздействием естественных условий, не выделяя при этом токсины и не нанося вред окружающей среде. Также в наших магазинах в качестве альтернативы большим фирменным пакетам "АТБ" появились экоящики. Изготовлена такая тара (она особо популярна среди тех, кто приезжает за покупками на собственном авто) из плотного картона, так что после окончания использования ее можно полностью утилизировать.

Безусловной альтернативой пластику станут и наши новые пакеты, изготовленные во Вьетнаме. Они уникальны тем, что в их составе кукурузный крахмал и биополимер. Это революционная новинка 2021 года. В компостной яме такой пакет (его толщина составляет от 15 до 26 мкм) полностью распадется в течение года.

Крахмальные пакеты "АТБ" отмечены надписью "ПочатОк пакетів без пластику" и украшены изображением кукурузного початка. Это свидетельствует о том, что компания вносит свой вклад в экологию, выбрав общеевропейский путь полного отказа от пластиковой упаковки.

Как в компании оптимизировали работу во время карантина? Что изменилось в трудовых отношениях? Что стало необходимой новацией во время кризиса?

— Для компании, магазины которой ежедневно посещают более 4 млн украинцев, эффективность, надежность и безопасность являются не только вопросами корпоративной стратегии, но и важными элементами продовольственной и эпидемиологической безопасности страны. С самого начала пандемии и по сей день мы строго выполняем все требования по созданию безопасных условий как для совершения покупок клиентами, так и для работы каждого сотрудника. Мы одними из первых в стране оборудовали все кассовые зоны стеклянными барьерами, обеспечили сотрудников масками, перчатками, щитками, начали проводить санитарную обработку помещений магазинов. Вся продукция в "АТБ" реализуется только в промышленных упаковках. Ранее исключение составляли хлебобулочные и кулинарные изделия в отделе "Свежая выпечка", а также частично запакованные некоторые виды социальной продукции хлебокомбинатов (их продавали в бумажных пакетах).

В какой бы зоне адаптивного карантина ни оказался наш магазин, в нем соблюдены все карантинные требования по обработке дезинфицирующими растворами (средства не токсичны, внесены в госреестр дезинфицирующих средств и рекомендованы к применению), социальному дистанцированию, обязательному ношению защитных масок и т. п.

У "АТБ" безупречная репутация надежного работодателя. Недавнее исследование международного кадрового портала grc.ua (бывший HeadHunter) показало, что в 2019-2020 годах компания "АТБ" заняла лидирующие позиции в рейтинге лучших работодателей в сфере розничной торговли. Работу в нашей команде считают привлекательной многие соискатели. Интересно, что более 85% руководящих сотрудников торговой сети "АТБ" в свое время пришли в компанию на рядовые должности. Работая и обучаясь, они стали отличными специалистами, способными решить любые бизнес-задачи.

В компании много внимания уделяют подготовке опытных менеджеров. В чем суть такого профессионального обучения? Что должен знать эффективный менеджер "АТБ"?

— Розничная торговля требует от сотрудников максимальной самоотдачи. Для сохранения кадров важно не только предлагать конкурентную зарплату (в ритейле она выше среднерыночной), но и предоставлять сотрудникам возможность для развития и карьерного роста. Много лет назад мы осознали: если нужен квалифицированный персонал, который любит свое дело и стремится развиваться, — обучи его. Так в Украине появились учебные центры "АТБ". Сегодня их четыре — в Днепре, Киеве, Одессе и во Львове. Напом­ню, что мы ежегодно открываем более сотни новых магазинов, значит, постоянно нуждаемся в квалифицированном персонале.

Ежегодно в наших учебных центрах бесплатно проходят подготовку более 4 тыс. сотрудников. Они осваивают новые профессии, затем идут на повышение, могут построить успешную карьеру в нашей многотысячной команде лидеров. Весь административный персонал компании прошел обучение в наших центрах.

Что для вас означает кризис? Какими компетенциями должен обладать управленец, чтобы оставаться эффективным во время кризиса?

— Для отечественной отрасли розничной торговли, которая еще в прошлом году оказалась, с одной стороны, в тисках карантинных ограничений, а с другой — необходимости сохранения стабильности продовольственных сетей, встал вопрос срочного изменения наработанных годами привычных подходов к планированию и осуществлению деятельности. Там, где одна часть операторов рынка увидела для себя исключительно проблемы, мы разглядели новые возможности.

Более четверти века наша компания следует своей стратегии динамичного развития, поэтому наши сотрудники (как руководящее звено, так и рядовой персонал) открыты к переменам и готовы к вероятным форс-мажорным ситуациям. Во время коронакризиса это сыграло ключевую роль. Можно сказать, что благодаря эффективному управлению и максимальной самоотдаче персонала мы смогли принять вызовы.

Какие планы у компании на ближайшие пять лет исходя из долгосрочных трендов мировой экономики и как это сочетается с устойчивым развитием бизнеса?

— В стратегических планах корпорации "АТБ" как достаточно ожидаемые пункты — дальнейшее расширение географии присутствия, открытие новых комфортных магазинов и повышение уровня сервиса, товарооборота, так и внедрение инновационных диджитал-технологий в сферу ритейла.

А на первом месте традиционно будет основная социальная миссия компании — бесперебойно поставлять миллионам украинцев свежие продукты и качественные товары первой необходимости по честным ценам.