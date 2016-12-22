Украинский научный институт строит семенной завод

22 декабря 2016, 10:04
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Институт орошаемого земледелия заявил о строительстве завода по производству семян. В проект уже инвестировали 0,5 млн грн

Украинский научный институт строит семенной завод | АПК | Дело Увеличить картинку

Институт орошаемого земледелия НААН Украины, который находится в Херсоне, инвестирует в строительство семенного завода.

Строительство нового завода стало возможно после того, как институт заключил с турецкой компанией соглашение о реализации 20 тонн семян озимой пшеницы класса "суперэлита".

По словам директора Института орошаемого земледелия, члена-корреспондента НААН Украины профессора Раисы Вожегова, за партию семян компания-заказчик заплатила полмиллиона гривень. Деньги от экспортной операции пошли на приобретение части оборудования для семенного завода.

Весь его комплекс стоит 2,5 млн грн. Открытие предприятия запланировано на следующий год.

Напомним, в октябре этого года состоялось открытие семенного завода "KWS-Украина". Как сообщил генеральный директор ООО "КВС-Украина" Александр Федоров, компания инвестировала $20 млн в строительство мощностей производства.

По материалам: Agravery
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Теги: апк, строительство, инвестиции, турция

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Украинский научный институт строит семенной завод | АПК | Дело
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