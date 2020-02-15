Транспорт 20 минут назад

Названы самые качественные и надежные автомобили в мире

Больше всего владельцы новых машин жалуются на сбои и ошибки в мультимедийных комплексах, а также на некорректную работу электронных вспомогательных систем

Названы самые качественные и надежные автомобили в мире Названы самые качественные и надежные автомобили в мире
Фото: Genesis

Компания Genesis возглавила ежегодный рейтинг автопроизводителей с самыми качественными и надежными машинами. Об этом сообщает AutoNews.

Выяснилось, что на каждые 100 автомобилей компании Genesis приходится 89 проблем. На втором месте оказалась марка Lexus (100 неисправностей на 100 машин). Замыкает первую тройку компания Buick, показатель которой составил 103 жалобы. На четвертом и пятом местах Porsche (104) и Toyota (113) соответственно.

Наибольшее количество неполадок обнаружили в своих машинах владельцы Land Rover — 220 дефектов на 100 автомобилей. Кроме того, в самом низу списка оказались марки Chrysler и Jaguar с показателями 214 и 186 проблем соответственно.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Исследование американской компании J.D. Power and Associates основано на опросе американских владельцев трехлетних автомобилей. Их попросили ответить на 177 вопросов (разделены на восемь основных категорий) о проблемах, обнаруженных ими в период эксплуатации. На основе опроса был составлен рейтинг, отображающий среднее количество дефектов, приходящихся на 100 автомобилей каждой марки.

Читайте также:
Автомобиль для Джеймса Бонда: в Киеве презентовали кроссовер Aston Martin DBX (ВИДЕО)

Не пропусти 28 февраля 2020 года самый масштабный фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival! Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить максимум полезной информации от профессионалов своего дела для устойчивого роста вашого бизнеса! 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Ученые из MIT разработали мягкую "кожу" для роботов
Ученые из MIT разработали мягкую "кожу" для роботов
В США игровые токены больше не считают цифровой валютой
В США игровые токены больше не считают цифровой валютой
Tesla отзывает из США и Канады почти 15 тысяч электрокаров
Tesla отзывает из США и Канады почти 15 тысяч электрокаров
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Нацбанк и Киберполиция хотят блокировать расчеты в онлайн-казино

  2. Коронавирус резко изменил поведение потребителей по всему миру

  3. В Китае нашли эффективный способ лечения смертельного коронавируса

  4. Налоговики призвали бухгалтеров и продавцов не хранить посттерминальные чеки

  5. Садоводы пугают огромным дефицитом яблок в Украине и активно повышают цены

Загрузка...