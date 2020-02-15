Названы самые качественные и надежные автомобили в мире

Компания Genesis возглавила ежегодный рейтинг автопроизводителей с самыми качественными и надежными машинами. Об этом сообщает AutoNews.

Выяснилось, что на каждые 100 автомобилей компании Genesis приходится 89 проблем. На втором месте оказалась марка Lexus (100 неисправностей на 100 машин). Замыкает первую тройку компания Buick, показатель которой составил 103 жалобы. На четвертом и пятом местах Porsche (104) и Toyota (113) соответственно.

Наибольшее количество неполадок обнаружили в своих машинах владельцы Land Rover — 220 дефектов на 100 автомобилей. Кроме того, в самом низу списка оказались марки Chrysler и Jaguar с показателями 214 и 186 проблем соответственно.

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Исследование американской компании J.D. Power and Associates основано на опросе американских владельцев трехлетних автомобилей. Их попросили ответить на 177 вопросов (разделены на восемь основных категорий) о проблемах, обнаруженных ими в период эксплуатации. На основе опроса был составлен рейтинг, отображающий среднее количество дефектов, приходящихся на 100 автомобилей каждой марки.