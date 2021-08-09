Названы ТОП-10 аэропортов мира в 2021 году

Британская консалтинговая компания Skytrax назвала десятку лучших аэропортов мира в 2021 году.

Об этом сообщает Avianews.

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Указано, что рейтинг был составлен на основе опроса пассажиров из 100 стран, которые на протяжении почти года (с августа 2020 года по июль 2021 года) оценивали 500 аэропортов по всему миру.

Как отмечается, пассажиры оценили аэропорты по критериям инфраструктуры, очередей, сервиса и отношению персонала к пассажирам.

Таким образом, в ТОП-10 аэропортов мира попали:

1) Хамад в Дохе, Катар;

2) Ханеда в Токио, Япония;

3) Чанги в Сингапуре;

4) Инчхон в Сеуле, Южная Корея;

5) Нарита в Токио, Япония;

6) Мюнхен, Германия;

7) Цюрих, Швейцария;

8) Хитроу в Лондоне, Великобритания;

9) Кансай в Осаке, Япония;

10) Гонконг.

При этом в ТОП-100 лучших аэропортов мира не вошел ни один украинский аэропорт. Из воздушных гаваней стран бывшего СССР самое высокое — 51-е место занял Баку.

Московский "Шереметьево" оказался 57-м, Ростов-на-Дону 88-м, Казань — 89-м, а Екатеринбург закрыл ТОП-100.

Напомним, 16 июля 2021 года новая взлетно-посадочная полоса аэропорта "Одесса" приняла свой первый борт. Это — первая взлетно-посадочная полоса, построенная в Украине за последние 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту "Черкассы" в ближайшее время закончится реконструкция взлетно-посадочной полосы, что позволит уже в 2021 году возобновить работу предприятия.

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