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АПК 1 час назад

НБУ запустил нормативную базу для господдержки агрострахования

Требования для допуска компаний к деятельности по страхованию аграрной продукции с господдержкой утверждены

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках реализации правительственных программ по совершенствованию государственной поддержки аграриев на 2021 год сделал первый шаг для запуска системы агрострахования.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк утвердил требования для допуска страховщиков к деятельности по страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

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В НБУ напомнили, что результатом сотрудничества Национального банка, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, участников аграрного и страхового рынков стал Закон Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

В частности, документ существенно обновил подходы к системе агрострахования с государственной поддержкой. Внедрение закона является частью системы поддержки сельхозпроизводителей, состоящей из кредитования, страхования, возмещения потерь от повреждения посевов сельскохозяйственных культур из-за чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также содействия развитию животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Реализация положений Закона Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" предусматривает ряд совместных мероприятий по разработке и принятия НБУ и Министерством аграрной политики и продовольствия Украины актов, направленных на запуск системы агрострахования.

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Таким образом, требования для допуска компаний к деятельности по страхованию аграрной продукции с господдержкой утверждены.

В то же время близится к завершению процесс разработки порядка и условий предоставления государственной поддержки страхования сельскохозяйственной продукции, предельных размеров страховых тарифов и стандартизированных страховых продуктов.

Напомним, 24 июля в Украине вступили в силу изменения в закон №5104 относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

17 февраля Кабинет министров одобрил законопроект, которым предусматривает введение нового инструмента поддержки сельскохозяйственных производителей — агрострахования.

Ранее в НБУ состоялась презентация проекта изменений в закон "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

Источник фото: Depositphotos

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