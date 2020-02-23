Не более 50 млн грн на одного субъекта: Кабмин ограничит господдержку аграриев

Кабинет министров в 2020 году планирует ограничить государственную поддержку аграриев на уровне 50 млн грн на одного субъекта с учетом связанных лиц.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, на заседании правительства 19 февраля было принято постановление, которым определены направления господдержки на 2020 год.

"В 2020 году будет установлено максимальную сумму господдержки на одного субъекта с учетом связанных лиц в размере 50 млн грн", — заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Ранее сообщалось, что 4 млрд грн господдержки аграриев будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее.

Напомним, украинские аграрии в 2019 году в рамках программы господдержки приобретения отечественной техники и оборудования приобрели их на сумму более 5,77 млрд грн, что на 31,2% больше, чем в 2018 году.

Как известно, 5 февраля Кабинет министров на заседании принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Ранее ПАО "Аграрный фонд" снизил процентную ставку для аграриев.