RAU Summit 2020. Среди спикеров: Brocard Коло, Ocean Plaza, Retroville, Алло

VIII RAU Summit 2020, ежегодный международный саммит первых лиц розничной торговли, девелопмента и B2B-компаний, состоится 9 декабря в новом формате — ONLINE (трансляция в прямом эфире).

Организатор — Ассоциация ритейлеров Украины — убежден, что во время кризисных последствий пандемии для бизнеса, как никогда важно объединять игроков рынка в специализированных мероприятиях. Главной целью является взаимодействие участников, поиск альтернативных направлений работы, операционных моделей и образа жизни в новой реальности, которую диктует COVID-19.

В то же время приоритетом для Ассоциации является безопасность спикеров и слушателей мероприятия. Поэтому в этом году RAU Summit полностью переходит в пространство диджитал и пройдет в прямом эфире. В режиме реального времени с 10:00 до 20:00 около 30 экспертов, среди которых владельцы и топ-менеджмент сферы ритейла и девелопмента, торговой недвижимости и компаний B2B, будут отвечать на главные вопросы сессий RAU Summit 2020, объединенных темой "Новая реальность — новый ритейл".

Среди первых подтвержденных экспертов деловой программы:

✅ Юрий Гаткин, сооснователь "Брокард-Украина";

✅ Сергей Войцеховский, член совета директоров BGV Group, соучредитель сети магазинов КОЛО;

✅ Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse group (ТРЦ Forum Lviv, Fabrika, Lubava, Nikolsky и др.);

✅ Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital (ТРЦ Piramida, Аладдин, Victoria Gardens, Sky Park, Smart Plaza Obolon);

✅ Дарья Завадская, коммерческий директор Ocean Plaza;

✅ Анна Чуботина, генеральный директор Arricano Real Estate PLC;

✅ Павел Щербаков, основатель и CEO Consulting for Retail;

✅ Игорь Гут, соучредитель DYB (Develop Your Business);

✅ Рената Якубчениене, генеральный директор ТРЦ и БЦ Retroville;

✅ Алена Андроникова, СЕО Moneyveo;

✅ Александр Пащенко, исполнительный директор омниканальной розницы АЛЛО;

✅ Дмитрий Морозов, руководитель управления по работе с франчайзи МХП;

✅ Анна Буряковская, PR Director Fondy;

✅ Владимир Кличановський, директор Engineering Company Nova Light;

✅ Андрей Шевчук, head of business consulting Consulting for Retail;

✅ Александр Крупка, партнер направления street-retail Retail & Development Advisor;

✅ Соня Рашкован, украинский лидер студенческого самоуправления в США, представительница поколения Z;

✅ Иван Голуб, управляющий партнер Synergy Construction;

✅ Юрий Петренко, управляющий партнер, адвокат Ader Haber;

✅ Юрий Ефименко, коммерческий директор Secnet EECA;

Программа RAU Summit 2020 сформирована в контексте актуальных проблем и запросов бизнеса в условиях пандемии, и включает такие сессии:

▶️ Новая реальность — новый ритейл.

▶️ Трансформация во время пандемии. Тренды. Технологии. Инновации.

▶️ Редевелопмент и реконцепция в эпоху изменения потребительских предпочтений.

▶️ Online & Offline. Эффективное взаимодействие.

▶️ Новые концепты для масштабирования бизнеса.

Партнеры мероприятия: девелоперская компания Budhouse group; элитное жилое пространство Linden Luxury Residences; отель-партнер Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil City Centre; Secnet; партнер по инновациям Bizerba; вода "Крайна".

Детали и регистрация по ссылке: https://rau.ua/rau-summit/

Контактное лицо по вопросам регистрации: Олеся Кобцева / Client manager: +38 050 313 74 53; o.kobceva@rau.ua