RAU Summit 2020. Среди спикеров: Brocard Коло, Ocean Plaza, Retroville, Алло

VIII RAU Summit 2020, ежегодный международный саммит первых лиц розничной торговли, девелопмента и B2B-компаний, состоится 9 декабря в новом формате — ONLINE (трансляция в прямом эфире).
Организатор — Ассоциация ритейлеров Украины — убежден, что во время кризисных последствий пандемии для бизнеса, как никогда важно объединять игроков рынка в специализированных мероприятиях. Главной целью является взаимодействие участников, поиск альтернативных направлений работы, операционных моделей и образа жизни в новой реальности, которую диктует COVID-19.
В то же время приоритетом для Ассоциации является безопасность спикеров и слушателей мероприятия. Поэтому в этом году RAU Summit полностью переходит в пространство диджитал и пройдет в прямом эфире. В режиме реального времени с 10:00 до 20:00 около 30 экспертов, среди которых владельцы и топ-менеджмент сферы ритейла и девелопмента, торговой недвижимости и компаний B2B, будут отвечать на главные вопросы сессий RAU Summit 2020, объединенных темой "Новая реальность — новый ритейл".
Среди первых подтвержденных экспертов деловой программы:
✅ Юрий Гаткин, сооснователь "Брокард-Украина";
✅ Сергей Войцеховский, член совета директоров BGV Group, соучредитель сети магазинов КОЛО;
✅ Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse group (ТРЦ Forum Lviv, Fabrika, Lubava, Nikolsky и др.);
✅ Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital (ТРЦ Piramida, Аладдин, Victoria Gardens, Sky Park, Smart Plaza Obolon);
✅ Дарья Завадская, коммерческий директор Ocean Plaza;
✅ Анна Чуботина, генеральный директор Arricano Real Estate PLC;
✅ Павел Щербаков, основатель и CEO Consulting for Retail;
✅ Игорь Гут, соучредитель DYB (Develop Your Business);
✅ Рената Якубчениене, генеральный директор ТРЦ и БЦ Retroville;
✅ Алена Андроникова, СЕО Moneyveo;
✅ Александр Пащенко, исполнительный директор омниканальной розницы АЛЛО;
✅ Дмитрий Морозов, руководитель управления по работе с франчайзи МХП;
✅ Анна Буряковская, PR Director Fondy;
✅ Владимир Кличановський, директор Engineering Company Nova Light;
✅ Андрей Шевчук, head of business consulting Consulting for Retail;
✅ Александр Крупка, партнер направления street-retail Retail & Development Advisor;
✅ Соня Рашкован, украинский лидер студенческого самоуправления в США, представительница поколения Z;
✅ Иван Голуб, управляющий партнер Synergy Construction;
✅ Юрий Петренко, управляющий партнер, адвокат Ader Haber;
✅ Юрий Ефименко, коммерческий директор Secnet EECA;
Программа RAU Summit 2020 сформирована в контексте актуальных проблем и запросов бизнеса в условиях пандемии, и включает такие сессии:
▶️ Новая реальность — новый ритейл.
▶️ Трансформация во время пандемии. Тренды. Технологии. Инновации.
▶️ Редевелопмент и реконцепция в эпоху изменения потребительских предпочтений.
▶️ Online & Offline. Эффективное взаимодействие.
▶️ Новые концепты для масштабирования бизнеса.
Партнеры мероприятия: девелоперская компания Budhouse group; элитное жилое пространство Linden Luxury Residences; отель-партнер Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil City Centre; Secnet; партнер по инновациям Bizerba; вода "Крайна".
Детали и регистрация по ссылке: https://rau.ua/rau-summit/
Контактное лицо по вопросам регистрации: Олеся Кобцева / Client manager: +38 050 313 74 53; o.kobceva@rau.ua