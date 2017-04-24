Нефть дорожает после сильного снижения в пятницу

Нефть дорожает в понедельник в рамках коррекции после снижения цены "черного золота" приблизительно на 2% в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,61% — до 52,75 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,50% — до 49,87 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Стоимость нефти снижалась в пятницу на данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в стране. По итогам завершившейся 21 апреля рабочей недели число буровых установок в США выросло на десять, или на 1,18%, до 857 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 426 штук, или на 98,8%.

Число нефтяных буровых установок выросло на пять штук, или на 0,73%, до 688 единиц, сохраняясь на минимальных отметках с апреля 2015 года. При этом количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на пять, или на 3,08%, до 167 единиц.

В понедельник "черное золото" растет в цене в рамках коррекции. Поддержали нефтяной рынок и сделанные в субботу заявления министра нефти Ирана Бижана Зангане. Он отметил, что входящие и не входящие в ОПЕК страны посылают позитивные сигналы относительно продления соглашения о сокращении добычи нефти, пишет агентство Shana. Министр добавил, что участники венского соглашения продемонстрировали свое желание влиять на нефтяной рынок, отмечает агентство.

"Мы бы поддержали любое решение, единогласно принятое членами ОПЕК, и всегда поддерживали бы его, потому что улучшение условий на рынке принесет пользу производителям и потребителям нефти", — цитирует агентство Зангане.