Неможливо бути байдужими: як маленькі наліпки NOVUS рятують життя

Благодійна ініціатива "Велике маленьке серце", яку реалізовує мережа супермаркетів NOVUS та БФ "Твоя опора", об’єднала українців. Адже допомогти врятувати життя діток стало доступно і реально.

Кожен відвідувач NOVUS може придбати на касі наліпки і таким чином долучитись до збору на важливе медобладнання для лікування дітей з вродженими вадами серця.

Яке сучасне оснащення вдалось закупити в рамках "Великого маленького серця" у вересні та як воно допомагає рятувати життя дітей із вродженими вадами серця – про це та більше розповідаємо у нашому матеріалі.

"Велике маленьке серце" – важливий благодійний проєкт

Світова статистика показує, що частота вроджених вад серця (ВВС) в Європі вкладає 8 на 1000 новонароджених дітей. Ця цифра свідчить про те, що проблема є досить великою, а тому потребує особливої уваги. Якщо ж говорити про Україну, то, за даними Мін’юсту, у 2023 році тут народилось 187 387 дітей, із них близько 1500 мали ВВС.

Зокрема, виявляють вроджені вади серця на 17 – 18 тижні вагітності, коли лікарі проводять експертну ехокардіографію плоду. Це дозволяє не лише діагностувати ВВС, але й визначити тактику лікування для ще ненародженої дитини, спланувати пологи і провести хірургічне лікування вроджених вад серця у перші години після появи немовля на світ.

Також недугу можуть діагностувати на 3 місяці життя дитини, коли малюк проходить обов’язкове УЗД серця. Така рання діагностика є надзвичайно важливою, адже дозволяє вчасно надати допомогу.

Однак успішність роботи українських хірургів часто напряму залежить від медобладнання, яке вони використовують. Саме тому NOVUS спільно з "Твоєю опорою" роблять усе, щоб у лікарів було більше змоги рятувати дітей із вродженими вадами серця. Для цього в рамках ініціативи "Велике маленьке серце" регулярно закуповують надважливе медобладнання.

Нова партія медобладнання вже допомагає рятувати життя пацієнтів Інституту Амосова

Лише за 2023 – 2024 роки NOVUS разом із відвідувачами мережі супермаркетів зібрали 7 843 000 гривні. Загалом же сума, яку компанія перерахувала на "Велике маленьке серце", склала 13 583 765 гривень! Це значна допомога, яка конвертується у медобладнання і відповідно у врятовані життя.

"Завдяки "Великому маленькому серцю", який стартував у 2021 році, ми вже мали змогу врятувати 1271 дитину, з них майже 200 – це новонароджені, до 1 року. І це великий показник того, що ті донати, які клієнти NOVUS приносять у фонд "Твоя опора", дійсно працюють на благо наших пацієнтів. Ми маємо зберегти життя кожного із них. Ми маємо докладати максимум зусиль, щоб вберегти кожне маленьке життя", – наголошує Сергій Сіромаха, заступник директора з клінічних та організаційних питань Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова.

Так, у вересні завдяки підтримці NOVUS і небайдужим українцям вдалось закупити:

● апарат для аутогемотрансфузії з витратними матеріалами – це обладнання, яке дає змогу швидко реагувати на крововтрату у пацієнтів під час операції та ефективно її лікувати. Кров, яку втрачає пацієнт, збирається та фільтрується в апараті, після чого переливається назад. Даний метод знижує навантаження на організм та виграє час для пацієнта (лікарям не потрібно шукати та підбирати донорську кров), що особливо важливо для дітей, які дуже швидко та гостро реагують на втрату крові;

● монітор Root, апарат церебральний/соматичний оксиметр – це система для моніторингу змін регіонального насичення крові киснем. Вона дозволяє вимірювати рівень кисню в різних ділянках тіла чи органах (головний мозок, нирки тощо) у реальному часі, а також одночасно контролювати цей показник у кількох ділянках тіла чи органах;

● 2 апарати штучної вентиляції легенів з витратними матеріалами – це обладнання експертного класу, яке використовується в реанімації для допомоги діткам дихати, коли вони самі цього зробити не можуть;

● хірургічні інструменти – необхідні для проведення оперативних втручань на серці дітей.

За словами лікарів, це медобладнання більшою мірою стосується допомоги дітям з критичними і складними вадами серця. Так, у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова із самого народження лікується хлопчик Ростислав. Операцію цій дитині зробили у перший тиждень його життя. Хірургічне втручання пройшло успішно, однак згодом проявилась друга вада серця.

"Ми вимушені були робити повторне оперативне втручання. Лікарі застосували нове обладнання, яке нам надали в рамках "Великого маленького серця". Апарат для аутотрансфузії, церебральний оксиметр, дихальні апарати експертного класу – саме вони допомогли врятувати життя Ростислава", – розповідає Ярослав Труба, завідувач відділення хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених та дітей молодшого віку.

"Як перша, так і друга операції тривали по 6 –7 годин. Але є чудовий результат: Ростислава вдалось врятувати. Тому я щиро вдячний усім клієнтам NOVUS і дуже хочу, щоб вони бачили, куди йдуть їхні донати, що це справді рятує життя наших маленьких українців – наше майбутнє", – додає Ярослав Труба.

Історія Ростислава – лише один приклад того, як "Велике маленьке серце" рятує життя. Насправді ж таких дітей – понад 1200.

"Завдяки професіоналізму лікарів Інституту Амосова вдається рятувати життя. Але українці нам дають інструмент, який дозволяє зробити це найбезпечнішим способом. Дякую компанії NOVUS і її клієнтам, фонду "Твоя опора" за такий важливий подарунок", – додає заступник директора з клінічних та організаційних питань Сергій Сіромаха.

Долучитись до допомоги дітям – дуже просто

Усі відвідувачі супермаркетів мережі NOVUS можуть зробити свій вклад у велику благодійну справу. Достатньо лиш придбати на касі наліпку із зображенням серця, яка коштує 10 або 55 гривень.

Всю зібрану суму з продажів NOVUS перераховує благодійному фонду "Твоя опора", який займається пошуком і закупівлею медобладнання.

"Завдяки тому, що ви на касах магазинів NOVUS купуєте маленькі наліпки, які коштують 10 і 55 гривень, сьогодні нам вдалося зібрати майже 8 мільйонів гривень на порятунок дитячих сердець. На ці кошти ми закупили обладнання, яке буде тепер щодня рятувати маленькі серця в реанімації і операційних блоках. Я дуже щаслива, що бізнес постійно долучається до благодійних проєктів. А також дуже вдячна компанії NOVUS за те, що декілька років поспіль вони підтримують "Велике маленьке серце", – зазначає засновниця фонду "Твоя опора" Валерія Татарчук.

Водночас у NOVUS зазначають, що будуть і надалі підтримувати такий важливий благодійний проєкт.

"Усе стає можливо завдяки єдності та небайдужості наших відвідувачів. Нам вже вдалося здійснити мрію багатьох батьків, які виховують дітей із вродженими вадами серця. Ця мрія – повноцінне здорове життя дітей та шанс побудувати майбутнє. Кожен, хто придбав наліпку на касах наших магазинів, причетний до цієї важливої події – передачі майже 8 000 000 грн на життєво важливе обладнання в Інститут серцево-судинної хірургії Амосова. Відчуваємо велику вдячність людям, які купляють наліпки і допомагають рятувати життя малечі вже сьогодні", – наголошує керівниця PR-напрямку у NOVUS Кристина Івченко.

Отже, маленька наліпка за 10 або 55 гривень може суттєво впливати на майбутнє дітей із вродженими вадами серця і вже сьогодні дарувати їм найцінніше – життя. Тому не варто бути байдужими, а активно долучатись до підтримки "Великого маленького серця".