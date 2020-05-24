Netflix упростит отказ от подписки для неактивных абонентов

Сервис Netflix планирует упростить для пользователей возможность отменять подписку на свой сервис, сообщает ITC со ссылкой на The Verge.

Как отмечает издание, это делается с помощью нового автоматического запроса, который спросит абонентов, хотят ли они продолжать платить после длительного периода бездействия.

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Так, 18 мая компания начала обращаться к подписчикам, которые не пользовались услугой в течение двух лет (или в течение одного года после первоначальной регистрации для новых клиентов), чтобы они знали, что они могут либо сохранить свое членство, либо отменить его во время следующего платежного периода.

Возможность отмены неиспользуемой подписки начнёт действовать с 1 июня. В компании говорят, что таких неактивных клиентов у сервиса не так уж и много — менее 0,5%. С учетом того, что у Netflix насчитывается около 183 млн подписчиков, количество таких неактивных пользователей составляет менее 1 млн.

"Мы всегда думали, что должно быть легко зарегистрироваться и отменить подписку", — написал в своем блоге директор по инновациям продуктов Netflix Эдди Ву.

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Он добавил, что те пользователи, которые откажутся от услуг сервиса, но на протяжении 10 месяцев после этого снова присоединятся к нему, все равно сохранят свои списки избранного, профили, настройки просмотра и данные учетной записи.

В настоящее время клиенты должны зайти в свою учетную запись и вручную запросить отмену подписки.

Теперь, если клиент окажется в списке неактивных пользователей, он начнет получать электронные письма и уведомления в приложении. Если они не подтверждают запросы о том, что хотят сохранить подписку, Netflix автоматически отменит ее.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз просит Netflix и другие стриминг-сервисы прекратить трансляцию видео в высоком качестве, чтобы "не сломать" интернет во времена повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса.