НГЗ удвоил уплату ряда налогов и пополнил бюджеты Украины разных уровней на 2,7 млрд грн

На протяжении пяти лет Николаевский глиноземный завод уплатил в бюджеты разных уровней 2,7 млрд грн, а по некоторым видам налогов и сборов платежи за это время возросли в несколько раз.

Об этом сообщила пресс-служба НГЗ, входящего в международный алюминиевый холдинг RUSAL, основанный промышленником украинского происхождения Олегом Дерипаской.

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"На протяжении последних пяти лет Николаевский глиноземный завод перечислил налоги, сборы и обязательные платежи на общую сумму 2,73 млрд грн", — сообщила пресс-служба предприятия.

"Повышение объемов производства, зарплат и социальных стандартов на Николаевском глиноземном заводе из года в год усиливает его роль в качестве надежной опоры для своих сотрудников и их семей, а вместе с тем и важного партнера для государства. Рост производства на НГЗ на протяжении 2016-2020 годов составил 12,5%, но вместе с тем завод все большую часть своих доходов направляет в социальную сферу: средняя зарплата на НГЗ удвоилась, более чем на треть увеличен социальный пакет для сотрудников, в разы выросла адресная поддержка ветеранов завода. Закономерно, что повышение социальных стандартов и продуктивности деятельности завода оказывает влияние на рост налоговых и социальных отчислений", — пояснил Виктор Кожевников, генеральный директор НГЗ.

Как сообщили на НГЗ со ссылкой на данные его финансовой дирекции ежегодная сумма налога на доходы физлиц вместе с ростом зарплат также практически удвоилась с 32,15 млн грн. в 2016 году до почти 60 млн грн по итогам 2020 года, а всего на протяжении пяти лет НГЗ уплатил за своих сотрудников 231,8 млн грн. Сумма уплаченного единого социального взноса, направляющегося в Пенсионный фонд Украины и социальные фонды, на протяжении пяти лет составила 285,4 млн грн. С 2016 года НГЗ увеличил уплату единого социального взноса более чем на 40% с 41 млн грн по итогам 2016 года до 70,6 млн грн в 2020 году. На уплату военного сбора, который направляется на укрепление боеспособности украинской армии, НГЗ на протяжении 2016-2020 годов направил 19,2 млн грн.

Как рассказала Галина Кравченко, финансовый директор Николаевского глиноземного завода, помимо роста обязательных налоговых и социальных отчислений на протяжении последних пяти лет, предприятие существенно расширило финансирование социальных расходов.

"Ежегодные суммы, которые НГЗ направляет на поддержку своих пенсионеров-ветеранов, выросли более чем в 3,5 раза: так в 2016 году на эти цели было направлено 526 тысяч грн, а по итогам 2020 года эта сумма составила свыше 1,88 млн грн, всего за 2016 — 2020 годов на нужды ветеранов НГЗ направлено свыше 4,7 млн грн. За этот же период на НГЗ удвоен размер "социального пакета" для сотрудников, включающий оплату питания, проезда и компенсаций на другие нужды: в 2016 году каждый сотрудник завода получал разные блага и компенсации от завода на сумму в среднем 21,6 тысяч грн, а уже в 2020 году эта сумма приблизилась к 39 тысячам грн", — рассказала Галина Кравченко, финансовый директор Николаевского глиноземного завода.

Николаевский глиноземный завод также оказывает помощь своим сотрудникам в обучении и повышении квалификации: на протяжении 2016-2020 годов на обучение сотрудников завод направил свыше 7 млн грн.

Как известно, на протяжении многих лет Николаевский глиноземный завод является одним из крупнейших налогоплательщиков области, а также Украины. По итогам 2020 года, НГЗ вошел в перечень 200 крупнейших налогоплательщиков страны, уплатив в бюджеты разных уровней налогов и обязательных сборов на общую сумму 289,3 млн грн.