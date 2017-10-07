Nissan отозвал почти все проданные в Японии за последние 3 года автомобили

07 октября 2017, 11:46
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Японский автопроизводитель Nissan Motor официально отозвал практически все автомобили, проданные им в Японии за последние три года, — порядка 1,2 млн штук

Nissan отозвал почти все проданные в Японии за последние 3 года автомобили | Машиностроение | Дело Увеличить картинку

Японского автопроизводителя Nissan Motor Co., вероятно, ждут штрафы, а также снижение продаж, после того, как стало известно о нарушениях, допущенных при контроле безопасности продукции на предприятиях в Японии, пишет газета The Wall Street Journal.

В пятницу автопроизводитель официально отозвал практически все автомобили, проданные им в Японии за последние три года, — порядка 1,2 млн штук.

Министр транспорта Японии Кэйити Исии заявил 6 октября, что автомобили Nissan отгружались с заводов компании после проверки, которую проводили люди, не имевшие на это полномочий, причем на соответствующие документы ставились печати сотрудников, отвечавших за контроль автомобилей.

Такие действия "подрывают основы" системы проверки безопасности автомобилей, заявил К.Исии в ходе пресс-конференции в Токио в пятницу.

Nissan не стал оспаривать факты, выявленные министерством транспорта. Компания сообщила, что планирует в течение месяца расследовать случившееся и затем предоставить отчет правительству.

"Расследование будет масштабным, — пообещал главный исполнительный директор Nissan Хирото Саикава. — Пока мы не копнем глубже, мы не сможем сказать, происходило это постоянно или нет".

К.Исии отметил, что возможные штраф будут зависеть от результатов расследования, которое проведет Nissan.

За предоставление ложной информации автопроизводитель может быть наказан штрафом на сумму до 200 млн иен ($1,8 млн), а некоторым из виновных может грозить тюремное заключение сроком на год, сообщил глава японского Минтранса.

Ранее на этой неделе Nissan получила уведомление от министерства транспорта Японии о том, что тысячи автомобилей отгружались со всех шести заводов в Японии после итоговой проверки, которую проводили не уполномоченные на то сотрудники.

Минтранс рекомендовал Nissan пересмотреть процесс контроля качества и призвал других японских производителей провести проверки на предмет выявления аналогичных инцидентов.

За девять месяцев текущего года Nissan реализовал 496,295 тыс. автомобилей в Японии, приблизившись по продажам Honda (552,981 тыс.)

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: автопродажи , автомобили , автопром , япония

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Nissan отозвал почти все проданные в Японии за последние 3 года автомобили | Машиностроение | Дело
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