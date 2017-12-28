НКРЭКУ увеличила тарифы для "Энергоатома"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила средний тариф на отпуск электроэнергии, произведенной на ГЭС и ГАЭС, оператором которых является Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", на 48,1% и в 2 раза соответственно.

Согласно принятому решению, средний тариф для Александровской ГЭС на 2018 год составит 1,13 гривни за кВт-ч и для Ташлыкской ГАЭС — 2,95 гривни за кВт-ч.

Также Нацкомиссия впервые утвердила ставки на электроэнергию и ставки за рабочую мощность для гидроэлектростанций "Энергоатома", из которых и состоит средний тариф.

Этим решением регулятор утвердил инвестиционную программу для Александровской ГЭС на 2018 год в размере 14,5 млн грн и для Ташлыкской ГАЭС — 217,8 млн грн, в частности, на завершение строительства третьего гидроагрегата станции будет выделено 210 миллионов гривен.

