НКРЭКУ увеличила тарифы для "Энергоатома"

28 декабря 2017, 15:19
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Больше платить оператору АЭС станут только за электроэнергию с его гидроэлектростанций

НКРЭКУ увеличила тарифы для Увеличить картинку

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила средний тариф на отпуск электроэнергии, произведенной на ГЭС и ГАЭС, оператором которых является Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", на 48,1% и в 2 раза соответственно.

Согласно принятому решению, средний тариф для Александровской ГЭС на 2018 год составит 1,13 гривни за кВт-ч и для Ташлыкской ГАЭС — 2,95 гривни за кВт-ч.

Также Нацкомиссия впервые утвердила ставки на электроэнергию и ставки за рабочую мощность для гидроэлектростанций "Энергоатома", из которых и состоит средний тариф.

Этим решением регулятор утвердил инвестиционную программу для Александровской ГЭС на 2018 год в размере 14,5 млн грн и для Ташлыкской ГАЭС — 217,8 млн грн, в частности, на завершение строительства третьего гидроагрегата станции будет выделено 210 миллионов гривен.

По материалам: 112 канал
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Теги: нкрэку , гэс , электроэнергия , тарифы

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