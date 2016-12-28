Ночное землетрясение в Румынии не повлияло на работу Южно-Украинской АЭС — Энергоатом

Землетрясение, которое которое ощутили несколько регионов Украины, на работу энергоблоков Южно- Украинской АЭС не повлияло. Об этом сообщает пресс-служба оператора атомных станций в Украине НАЭК "Энергоатом".

В Румынии в 1 час 20 мин (28 декабря) произошло землетрясение, зафиксированное в сейсмически активной зоне Вранча магнитудой 5,6 балла.

Однако, по слова старшего начальника смены ЮУАЭС Андрея Паляцкого, на работу атомной станции оно не повлияло и нарушений эксплуатационных пределов и условий на энергоблоках в результате землетрясения не было. Оборудование работает в штатном режиме.

Как объясняют в пресс-службе, оборудование системы сейсмометрического контроля атомной станции зафиксировало незначительные колебания земной коры, находящиеся гораздо ниже уставок срабатывания аварийной защиты реакторной установки.

"Согласно проекту, аварийная защита, приводящая к автоматическому останову реакторной установки, на энергоблоках ЮУАЭС срабатывает при землетрясении магнитудой 6 баллов", — сообщили в "Энергоатоме".

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне не изменился и соответствует показателям естественных фоновых значений, замеренных до пуска станции.

Справка.

Южно-Украинская АЭС — расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом".

Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса. В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь — гидроагрегат №3).