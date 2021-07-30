Бизнес 40 минут назад

"Новая почта" ужесточит контроль за посылками после взрывов в почтоматах в Киеве и Одессе

В частности, компания хочет внедрить полную идентификацию клиентов

Фото: Новая почта Фото: Новая почта
Фото: Новая почта

"Новая почта" решила принять ряд мер во избежание повторения ситуаций, подобных взрывам в почтоматах в Киеве и Одессе 29 июля. Об этом говорится в сообщении компании.

"Для нас это событие — тревожный сигнал настроений в обществе. Вопрос безопасности важен для "Новой почты". Мы заботимся о том, чтобы и наши сотрудники, и клиенты чувствовали себя в безопасности", — сказано в нем.

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В частности, в связи с этими инцидентами "Новая почта" намерена установить рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов на всех терминалах и депо. Ранее их использовали лишь на двух сортировочных станциях в Киеве и Львове.

Кроме того, компания намерена начать сотрудничество с профессиональными кинологическими службами во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов.

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Также почтовики хотят внедрить процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуации отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.

"Мы понимаем нашу роль в обществе и делаем все, что от нас зависит, для создания безопасного пространства. К сожалению, преступники есть везде. Борьба с ними — наше совместное дело", — подчеркнули в компании.

Напомним, что подозреваемого в отправлении взрывных устройств в Киев и Одессу задержали уже вечером 29 июля. Он оказался выходцем из Крыма, проживающим в Черновцах.

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