Бизнес 10 минут назад

Новая реальность — новый ритейл: RAU Summit 2020 впервые проведут в формате online

Программа мероприятия сформирована в контексте актуальных проблем и запросов бизнеса в условиях пандемии

Фото: Ассоциация ритейлеров Украины Фото: Ассоциация ритейлеров Украины
Фото: Ассоциация ритейлеров Украины

VIII RAU Summit 2020, ежегодный международный саммит первых лиц розничной торговли, девелопмента и B2B-компаний, состоится 9 декабря в новом формате — online (трансляция в прямом эфире). Об этом рассказали в пресс-службе организатора — Ассоциации ритейлеров Украины.

Там убеждены, что во время кризисных последствий пандемии для бизнеса, как никогда важно объединять игроков рынка на специализированных мероприятиях. Главной целью является взаимодействие участников, поиск альтернативных направлений работы, операционных моделей и образа жизни в новой реальности, которую диктует Covid-19.

Кратко и по делу в Telegram

В то же время приоритетом для Ассоциации является безопасность спикеров и слушателей мероприятия. Поэтому в этом году RAU Summit полностью переходит в пространство диджитал и пройдет в прямом эфире.

В режиме реального времени с 10:00 до 20:00 более 30 экспертов, среди которых владельцы и топ-менеджмент сферы ритейла и девелопмента, торговой недвижимости и компаний B2B, будут отвечать на главные вопросы сессий RAU Summit 2020, объединенных темой "Новая реальность — новый ритейл".

Среди первых подтвержденных экспертов деловой программы:

Борис Марков, генеральный директор корпорации АТБ;

Сергей Войцеховский, член совета директоров BGV Group, соучредитель сети магазинов КОЛО;

Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse group (ТРЦ Forum Lviv, Fabrika, Lubava, Nikolsky);

Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital (ТРЦ Piramida, Аладдин, Victoria Gardens, Sky Park, Smart Plaza Obolon);

Дарья Завадская, коммерческий директор Ocean Plaza;

Соня Рашкован, украинский лидер студенческого самоуправления в США, представительница поколения Z;

Павел Щербаков, основатель и CEO Consulting for Retail;

Сергей Козолуп, основатель Cleaning PRO Group (CPG).

Программа RAU Summit 2020 сформирована в контексте актуальных проблем и запросов бизнеса в условиях пандемии и включает такие сессии:

1. Новая реальность — новый ритейл.

2. Трансформация во время пандемии. Тренды. Технологии. Инновации.

3. Редевелопмент и реконцепция в эпоху изменения потребительских предпочтений.

4. Online & Offline. Эффективное взаимодействие.

5. Новые концепты для масштабирования бизнеса.

Читайте также:
В первом полугодии 2020 года в Украине открыто рекордное количество супермаркетов

Партнерами мероприятия выступили девелоперская компания Budhouse group, элитное жилое пространство Linden Luxury Residences и вода "Крайна".

Купить билеты можно купить по ссылке, с 11 ноября по 22 ноября по цене: билет "Стандарт" — 2500 грн, билет "Премиум" — 3500 грн. С 23 ноября по 9 декабря стоимость будет выше: билет "Стандарт" — 4500 грн, а билет "Премиум" — 5500 грн.

По вопросам регистрации можно связаться с контактным лицом Олесей Кобцевой по телефону +38 050 313 74 53 или же по электронной почте o.kobceva@rau.ua

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Карантин выходного дня: в Минздраве советуют бизнесу "найти другие источники дохода"
Карантин выходного дня: в Минздраве советуют бизнесу "найти другие источники дохода"
Главы всех фракций Рады выступили за отмену карантина по выходным, Шмыгаля ждут "на ковер"
Главы всех фракций Рады выступили за отмену карантина по выходным, Шмыгаля ждут "на ковер"
Шмыгаль — мэрам: Эффект карантина выходного дня увидим через 2-3 недели
Шмыгаль — мэрам: Эффект карантина выходного дня увидим через 2-3 недели
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Одессе на выборах мэра побеждает Труханов, в Херсоне — Колыхаев, — данные экзитполов

  3. Главы всех фракций Рады выступили за отмену карантина по выходным, Шмыгаля ждут "на ковер"

  4. В Украине презентовали пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии

  5. Украина почти на 20% сократила экспорт яиц

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...