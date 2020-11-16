Новая реальность — новый ритейл: RAU Summit 2020 впервые проведут в формате online

VIII RAU Summit 2020, ежегодный международный саммит первых лиц розничной торговли, девелопмента и B2B-компаний, состоится 9 декабря в новом формате — online (трансляция в прямом эфире). Об этом рассказали в пресс-службе организатора — Ассоциации ритейлеров Украины.

Там убеждены, что во время кризисных последствий пандемии для бизнеса, как никогда важно объединять игроков рынка на специализированных мероприятиях. Главной целью является взаимодействие участников, поиск альтернативных направлений работы, операционных моделей и образа жизни в новой реальности, которую диктует Covid-19.

В то же время приоритетом для Ассоциации является безопасность спикеров и слушателей мероприятия. Поэтому в этом году RAU Summit полностью переходит в пространство диджитал и пройдет в прямом эфире.

В режиме реального времени с 10:00 до 20:00 более 30 экспертов, среди которых владельцы и топ-менеджмент сферы ритейла и девелопмента, торговой недвижимости и компаний B2B, будут отвечать на главные вопросы сессий RAU Summit 2020, объединенных темой "Новая реальность — новый ритейл".

Среди первых подтвержденных экспертов деловой программы:

• Борис Марков, генеральный директор корпорации АТБ;

• Сергей Войцеховский, член совета директоров BGV Group, соучредитель сети магазинов КОЛО;

• Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse group (ТРЦ Forum Lviv, Fabrika, Lubava, Nikolsky);

• Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital (ТРЦ Piramida, Аладдин, Victoria Gardens, Sky Park, Smart Plaza Obolon);

• Дарья Завадская, коммерческий директор Ocean Plaza;

• Соня Рашкован, украинский лидер студенческого самоуправления в США, представительница поколения Z;

• Павел Щербаков, основатель и CEO Consulting for Retail;

• Сергей Козолуп, основатель Cleaning PRO Group (CPG).

Программа RAU Summit 2020 сформирована в контексте актуальных проблем и запросов бизнеса в условиях пандемии и включает такие сессии:

1. Новая реальность — новый ритейл.

2. Трансформация во время пандемии. Тренды. Технологии. Инновации.

3. Редевелопмент и реконцепция в эпоху изменения потребительских предпочтений.

4. Online & Offline. Эффективное взаимодействие.

5. Новые концепты для масштабирования бизнеса.

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Партнерами мероприятия выступили девелоперская компания Budhouse group, элитное жилое пространство Linden Luxury Residences и вода "Крайна".

Купить билеты можно купить по ссылке, с 11 ноября по 22 ноября по цене: билет "Стандарт" — 2500 грн, билет "Премиум" — 3500 грн. С 23 ноября по 9 декабря стоимость будет выше: билет "Стандарт" — 4500 грн, а билет "Премиум" — 5500 грн.

По вопросам регистрации можно связаться с контактным лицом Олесей Кобцевой по телефону +38 050 313 74 53 или же по электронной почте o.kobceva@rau.ua