Новая стратегия "Центрэнерго" привела к тому, что спрос вырос вдвое больше предложения

Больше двух месяцев назад на "Центрэнерго" начался период активных трансформаций. От внутренней реорганизации до будущего объединения с госшахтами — по всем направлениям мы стремимся к максимальной эффективности и полной прозрачности работы. Сейчас новая стратегия торгов электроэнергией компании "Центрэнерго" предусматривает до 90% продаж на бирже.

"Теперь электроэнергия продается небольшими лотами, а сами аукционы проходят регулярно, часто по нескольку раз в неделю, — рассказывает Владимир Галущак, член Дирекции "Центрэнерго" в авторском материале в издании Левый Берег. — В аукционах нет ограничения для участия — любой электропоставщик может купить ресурс для собственных нужд или для перепродажи. А чтобы привлечь к торгам еще больше покупателей, мы снизили порог гарантированного взноса за участие в аукционах с 25% от стоимости ресурса до 3-10% в зависимости от периода поставки".

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К реализации новой стратегии госкомпания приступила в начале марта. За первый же месяц работы по новым правилам "Центрэнерго" удалось продать потребителям базовый график 600 МВт*ч на апрель. Это подтолкнуло руководство компании к изучению других механизмов и вариантов продажи.

Основной площадкой для торгов стала Украинская энергетическая биржа, в феврале 2021 года принявшая изменения к регламенту организации и проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии. Максимальный объем продажи лотов по одной позиции от общего объёма заявленной на аукцион электроэнергии был ограничен 20% общего объёма, или 50 МВт. Благодаря этому покупатели получили возможность купить даже 1 МВт, предложив за лот максимальную цену.

"Мы выбрали стратегию долгосрочных продаж. Возможность обеспечить стабильные поставки электроэнергии на длительном промежутке времени являются одним из наших конкурентных преимуществ, которое следует использовать в полной мере", — отмечает Галущак.

В дальнейшем на рынке двусторонних договоров "Центрэнерго" планирует продавать до 90% выработанной электроэнергии, а остальные 10% выставлять на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Фото: Depositphotos