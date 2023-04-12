Новий рівень продажів в месенджерах: NetHunt CRM анонсує оновлення

Сьогодні багатоканальний підхід до продажів та створення більш якісного споживацького досвіду за допомогою продажів у месенджерах — один з основних трендів у B2B площині.

За даними дослідження McKinsey, 83% професіоналів у сфері B2B надають перевагу саме багатоканальності та вважають, що вона є ефективнішою для залучення нових клієнтів та утримання вже чинних, ніж більш традиційні підходи до продажів.

Водночас 68% осіб, що приймають рішення, стверджують, що через популяризацію багатоканального підходу підвищився рівень конфліктів між каналами комунікацій.

Через необхідність управляти одразу декількома каналами комунікацій — електронною поштою, дзвінками, чатами та месенджерами — чимало бізнесів стикаються із наступними проблемами:

Неможливість створення послідовного споживацього досвіду — при переході з одного каналу комунікацій на інший, розмову із клієнтом необхідно або починати з нуля, або витрачати час на пошук деталей минулої переписки.

Зниження швидкості обробки заявок від потенційних клієнтів, пов’язане із великою кількістю каналів для їхнього збору.

Зниження чистоти даних у базі даних, що відбувається через децентралізацію даних, їхнє невчасне оновлення, наявність дублікатів тощо.

Як результат, бізнеси страждають від втрати можливостей продажу та, відповідно, зниження прибутку.

Втім, у сучасному світі, відмова від підтримки комунікацій між бізнесом та клієнтами у месенджерах — не варіант. Єдине доступне рішення — спробувати впорядкувати хаос за допомогою CRM-системи, яка пов’язує комунікації з усіх месенджерів у єдиному вікні.

Завдяки нещодавньому оновленню, NetHunt CRM є саме такою багатоканальною CRM-системою!

Цього тижня команда NetHunt CRM анонсувала реліз прямої інтеграції з усіма популярними в Україні месенджерами:

Telegram

Viber-боти

Instagram (коментарі та дірект)

WhatsApp

У зв’язці із вже доступними у системі інтеграціями з Facebook Messenger, Gmail, телефонією (Stream Telecom, Binotel, Ringostat), NetHunt CRM стає незамінним хабом централізованих комунікацій для будь-якого бізнесу.

Чому ми вирішили випустити цю інтеграцію?

Команда NetHunt CRM переконана в тому, що складна для використання, незрозуміла та негнучка CRM — це міф із минулого. Сучасне програмне забезпечення CRM має бути адаптивним та підлаштовуватися під специфічні потреби бізнесу, а не змушувати бізнеси змінювати свої внутрішні процеси для того, щоб користуватися CRM.

В рамках цієї філософії, NetHunt CRM завжди дослухається до побажань клієнтів та бере до уваги їхні нагальні потреби.

При виході на український ринок, ми побачили, що західна модель ведення бізнесу через Gmail не користується популярністю серед вітчизняних підприємців. Українська аудиторія віддає перевагу комунікаціям телефоном та у месенджерах.

Отже, задля того, щоб задовольнити потреби українських бізнесів, ми сфокусувалися на розробці додаткового функціонала.

Минулого року ми випустили інтеграцію із популярними сервісами телефонії, Ringostat, Binotel та Stream Telecom, щоб закрити потребу в організації дзвінків. Сьогодні, завдяки інтеграції з месенджерами, ми дозволяємо менеджерам з продажу поєднати абсолютно всі канали комунікацій в інтерфейсі NetHunt CRM.

Як інтеграція NetHunt CRM з месенджерами допоможе менеджерам з продажу продавати у месенджерах

Інтеграція NetHunt CRM із месенджерами дозволяє користувачам CRM-системи вивести комунікацію із клієнтами на якісно новий рівень та відкриває цілу низку можливостей.

Серед основних…

Створення нових контактів та угод із чатів в месенджерах та коментарях в Instagram у декілька кліків.

Автоматична прив’язка чатів до відповідних карток клієнтів чи угод в CRM, що дозволяє зберігати повну історію комунікацій із лідами та клієнтами.

Можливість надсилати повідомлення в месенджери прямо з інтерфейсу NetHunt CRM — як із розділу Чати, так і безпосередньо із картки клієнта.

Можливість ділитися доступом до бізнес-чатів (чати, що ведуться через ботів та бізнес-акаунти) з іншими користувачами NetHunt CRM.

Створення Blacklist та Whitelist, щоб особисті чати менеджерів на персональних акаунтах WhatsApp та Telegram не потрапляли до CRM.

Як результат, завдяки інтеграції NetHunt CRM із месенджерами, ви можете бут впевнені в тому, що жодна заявка не залишиться непоміченою, буде оброблена вчасно, а деталі переписки будуть надійно збережені в картці клієнта та доступні для перегляду у будь-який момент.

Інтеграція з месенджерами доступна в NetHunt CRM — нові користувачі системи можуть спробувати її без будь-яких зобов’язань протягом безплатного 14-денного тестового періоду та на власні очі переконатися в її перевагах для бізнесу.

Спробуйте інтеграцію NetHunt CRM із месенджерами прямо зараз!