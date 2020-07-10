Новий віце-прем’єр може зашкодити українському ОПК — ЗМІ

Віце-прем'єр-міністром із оборонно-промислового комплексу може стати очільник компанії, яка має російського власника. Про це повідомляє видання "Главком".

Нагадаємо, як вже повідомлялось, Кабінет міністрів України запропонував призначити на посаду віце-прем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Його кандидатура, як пишуть ЗМІ, сподобалася Президенту України Володимиру Зеленському після їх особистої зустрічі.

Уруський очолює приватну компанію "Прогрестех-Україна" і раніше очолював Державне космічне агентство України. "Прогрестех Україна" встигла засвітитися у скандалі: українські журналісти довідалися, що вона пов'язана із російським ВАТ "Прогрестех". І у першої, і у другої у засновниках значиться зареєстрована на Кіпрі Progresstechgroup, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин РФ Володимир Кульчицький, який є академіком Академії військових наук РФ.

Про зв'язок російської та української компаній раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. А Центр журналістських розслідувань з'ясував, що у 2018 році обидві компанії виконували підряд на проектування аеропорту "Туркменабад", про що і йшлося на їхніх сайтах — українська компанія допомагала виконувати роботу російській.

Представники обох компаній відвідували київський КПІ для зустрічі зі студентами, серед яких шукають майбутні кадри тощо. У авіапромисловій галузі компанію "Прогрестех Україна" підозрюють у промисловому шпигунстві: начебто вона вербує українських авіаконструкторів. На ДП "Антонов" відверто кажуть про те, що інженерно-конструкторський центр "Прогрестех-Україна" переманює інженерні кадри.

За інформацією "Главкому", минулого четверга збиралася комісія, яка розглядала кандидатури на позицію віцепрем'єра з ОПК, але Уруського тоді не розглядали: серед кандидатів були завідувач відділу безпеки та ОПК в Офісі президента Сергій Тихонов, голова правління ПАТ "ФЕД" Віктор Попов, директор заводу "Іскра" Юрій Пащенко та колишній перший заступник міністра інформаційної політики Віталій Немілостівий.

Остоточне рішення прийнято не було, проте, Володимир Зеленський чомусь вирішив наступного дня зустрітися ще й з Уруським. Джерело повідомляє, що президент схиляється до цієї кандидатури, що не задовольняє інших членів комісії. Рішення має бути ухвалено шляхом голосування, і усі кандидатури мають бути вчасно представлені комісії, до якої входять представники Офісу Президента, СБУ, Ради національної безпеки, комітету Верховної Ради з питань ОПК та інших.

Посада віцепрем'єра із ОПК та очільника Міністерства ОПК з'явилися у рамках масштабної реформи української "оборонки". До того ж, має з'явитися агентство з розвитку оборонних технологій. У "оборонних" колах кажуть про необхідність переконати Зеленського у тому, що на такій відповідній посаді не має бути людина, яка бодай якимось чином пов'язана із потенційним ворогом.

"Призначення людини із такими зв'язками несе потенційну загрозу українському ОПК. Більше того, саме російські агенти на ключових позиціях свого часу зробили чимало для того, аби гальмувати розвиток українського ОПК та не дати забезпечити відповідним озброєнням українських військових. Проте, з'ясувалося це занадто пізно — вже після розгортань подій у Криму та на Донбасі", — пише видання.