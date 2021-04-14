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Новинка, поражающая воображение: как создать идеальный интерьер?

В компании Luxury Textile штатные художники создают уникальные дизайны фотообоев и картин. Или можно выбрать из предложенных шаблонов. В онлайн магазине больше 370 рисунков фотообоев, которые подойдут под любого интерьера и в любую комнату

Новинка, поражающая воображение: как создать идеальный интерьер? Новинка, поражающая воображение: как создать идеальный интерьер?

Фотообои — это отличное решение для любителей оригинальных дизайнерских решений. На рынке представлено огромное множество вариантов, но даже если ни один из них не подойдет, то можно заказать оригинальный авторский рисунок.

В компании Luxury Textile штатные художники создают уникальные дизайны фотообоев и картин. Или можно выбрать из предложенных шаблонов. В онлайн магазине больше 370 рисунков фотообоев, которые подойдут под любой интерьер и в любую комнату.

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Для детских есть варианты с супергероями, комиксами, дикой природой, подводным миром и даже пейзажами из "Гарри Поттера". Для "взрослых" комнат можно выбрать абстракции, цветы, пастель, горные или лестные пейзажи, геометрические изображения и многое другое. Цена фотообоев стартует от 600грн за м2. Зачастую на сайте заказывают фотообои не только для дома, но и для ресторанов, гостиниц, SPA салонов, офисов и других объектов.

Для помещений, с повышенной влажностью выбирают водостойкие фотообои. Они отлично подойдут для кухонь, ванных комнат или бассейнов. Особенность компании в том, что специалисты владеют уникальной технологией создания бесшовных фотообоев. Такие будут служить намного дольше обычных, сохраняя безупречный внешний вид. Также они проще в монтаже, швов нет.

Магазин фотообоев Luxury Textile продает фотообои на текстильной и флизелиновой основе. Клиент может быть на 100% уверен в качестве и экологической чистоте всех видов фотообоев, ведь ко всем прилагается сертификат качества. Кроме этого на сайте продаются следующие виды товаров:

  • обои;
  • фотообои;
  • картины;
  • водостойкие обои для ванн, бассейнов, SPA;

Компания Лакшери Текстиль выполняет не только объекты, но и HoReCa, SPA, гостиницы и другие общественные объекты. Кейсы компании можно посмотреть на сайте. Также здесь есть полезные инструкции о том, как правильно, быстро и без помощи специалистов установить фотообои.

Перед заказом фотообоев на сайте можно узнать точную цену, указав размеры. И уже через 3-5 дней их отправят "Новой почтой" в ближайшее отделение или за 14 дней при заказе водостойких фотообоев.

Также при выборе фотообоев в Luxury Textile специалисты бесплатно сделают кадрирование, незначительную коррекцию оттенка, отзеркаливание и перевод в черно-белый цвет.

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