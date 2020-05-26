Новинки-2020 от Apple: что выбрать MacBook Pro 13 или MacBook Air

На днях компания Apple порадовала обновками, но стоит ли овчинка выделки? Эксперты интернет-магазина Mr.Fix сравнили базовые MacBook Pro 13 и MacBook Air 2020-го года. О плюсах и минусах, нововведениях и качестве моделей читайте дальше.

Сравним базовую версию ноутов, доступную на официальных ресурсах Apple. Речь пойдет о наиболее доступных вариантах ноутбуков с привычным внешним видом, клавиатурой и разъемами. Итак, сразу отметим, что, по сути, модели MacBook Pro 13 и MacBook Air внешне не изменились. Если копнуть глубже, то можно найти варианты намного интереснее, но эксперты Mr.Fix обращают внимание, что в данном случае речь идет о максимально доступных вариациях данного бренда.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Общая картинка, клавиатура и разъёмы

Ключевым отличием для многих пользователей является такой фактор, как толщина ноутбука. Компания в погоне за инновациями решила отказаться от знакомой клавиатуры "бабочки", чтобы преобразовать её в формат надежных "ножниц". При этом производители немного увеличили толщину ноутов.

Почему? Все просто, такой шаг сделан для того, чтобы обновленные габариты клавиатуры смогли поместиться в новом формате ноутбука. На самом деле такие нововведения минимальны и незаметны.

Независимо от новаций, стандартные чехлы из ткани и кожи подойдут без проблем, а вот, если решите к новому ноутбуку заказывать пластиковый чехол, то рекомендуем сначала примерить его перед покупкой.

Какие различия и сходства между моделями

Если изучить модели, то они во многом похожи, но все-таки имеют некоторые различия.

Клавиатура

В базовой MacBook Pro появился сенсорный Touch Bar, до этого он был только в более дорогой комплектации. Данная инновация заменила стандартный формат клавиш. Возможно, не всем придутся по душе изменения, но это на любителя.

У MacBook Air физические клавиши. Кстати, что примечательно, клавиша Esc в MacBook Pro 13 тоже сделали физической. Так намного проще. Функция отпечатков пальцев Touch ID есть в этих двух моделях на клавише питания. Обе клавиатуры качественные, не клацают, и им не страшны никакие крошки с пылью.

Разъемы

Обе базовые версии имеют по паре разъемов Thunderbolt 3: для зарядки и USB Type-C. Ну и, ясное дело, если вход для наушников. Если доплатить, то в версии MacBook Pro можно получить целых четыре разъема для USB.

Цветовая гамма

Вариант Pro имеет две расцветки: в серебре и аля-серый космос. А вот Air есть еще и в золоте. Красивые и спокойные раскраски.

Дисплей

Размеры одинакового разрешения Retina 13,3 дюйма. При этом яркостью может похвастаться именно Pro со своими 500 нит, а вот у Air — только 400. Кроме того, здесь опять же выигрывает MacBook Pro, который поддерживает обширный цветовой охват Р3. Для работы с контентом — это оптимальный вариант. В общем, при сравнении дисплеев двух моделей специалисты Mr.Fix. отдают предпочтение MacBook Pro.

Базовые технические характеристики

Как видим, версия Air оснащена двухъядерным процессором Intel Core i3, но это 10-е поколение. Оно значительно энергоэффективнее. А вот модель Pro хотя и с четырьмя ядрами, но только восьмого поколения. Конечно, если доплатить, то получите все самое лучшее. Но опять же, речь идет о базовых моделях.

Что касается встроенной графики, она слабенькая для серьезных манипуляций с видео. За счет того, что Air имеет меньше производительности, он более энергоэффективный. Если эта модель в автономном режиме может работать до 12 часов, транслируя видео, или до 11 в работе браузинга, то Pro продержится в любой ситуации до 10 часов.

Какую же модель выбрать?

Как отмечают специалисты Mr.Fix, оба варианта MacBook интересные. Все зависит от ваших приоритетов и поставленных задач. Разница в цене около 300 $.

Если ищете легкий автономный ноутбук, который не планируете особо нагружать, то выбирайте MacBook Air. Он более дешевый и легкий, при этом с хорошей производительностью и есть в оригинальной золотой расцветке.

А вот, если собираетесь работать с фото, видео материалами и большое значение имеют правильные цвета, то специалисты советуют обратить внимание на MacBook Pro.

Если ищете компактный ноутбук с длительным сроком автономной работы для путешествий, то берите MacBook Air даже не задумываясь. Он более легкий и стильный.