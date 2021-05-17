Новый функционал в LIGA360: комплексная система автоматизации договорной работы Contractum

18 мая компания ЛІГА:ЗАКОН представит рынку Contractum — новый функционал для автоматизации договорной работы в экосистеме LIGA360.
Contractum автоматизирует работу с договорами и позволяет минимизировать риски на всех этапах работы с договорами: от получения требований заказчиков до постановки договора на мониторинг и его отслеживание. Продукт входит в профессиональные решения LIGA360 для специалистов.
При представлении продукта состоится панельная дискуссия, на которой эксперты дадут ответы на следующие вопросы:
- какие функции выполняет Contractum и какие профессиональные задачи он решает;
- каким образом система определяет и отражает для пользователя нормативное регулирование, правовые позиции и аналитику по договору согласно его типу;
- по каким критериям Contractum анализирует договоры;
- имеет ли продукт свое облачное хранилище и каким образом юрист сможет упорядочить все свои договоры;
- как оперативно получать извещения об изменениях и событиях, касающихся договора, и в чем особенность smart-сигналов в функционале Contractum.
Спикеры презентации:
- Ольга Таранова — продуктовый директор ЛІГА:ЗАКОН;
- Андрей Кравченко — Project Manager Contractum.
Спикеры дискуссионной панели:
- Александр Петриченко, директор юридического департамента ГК "Новые Продукты";
- Станислав Коваленко, офицер по защите данных авиакомпании "Международные Авиалинии Украины";
- Яна Михайлюк, адвокат, к.ю.н., советник, руководитель практики "Корпоративное и налоговое право" TOTUM LF;
- Виталий Пацюк, партнер юридической компании "КПД Консалтинг", адвокат.
Contractum — это новый диджитальный инструмент в структуре LIGA360, который в полной мере удовлетворит потребности юристов при работе с договорами.
Хотите узнать больше о функционале продукта и его возможностях? Тогда ждем вас 18 мая в 11:00.
Мероприятие будет проходить в онлайн-формате:
- просмотр на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AQRU0i6BpVo
- мероприятие на Facebook: https://www.facebook.com/events/157276039587329/