Новый функционал в LIGA360: комплексная система автоматизации договорной работы Contractum

18 мая компания ЛІГА:ЗАКОН представит рынку Contractum — новый функционал для автоматизации договорной работы в экосистеме LIGA360.

Contractum автоматизирует работу с договорами и позволяет минимизировать риски на всех этапах работы с договорами: от получения требований заказчиков до постановки договора на мониторинг и его отслеживание. Продукт входит в профессиональные решения LIGA360 для специалистов.

При представлении продукта состоится панельная дискуссия, на которой эксперты дадут ответы на следующие вопросы:

какие функции выполняет Contractum и какие профессиональные задачи он решает;

каким образом система определяет и отражает для пользователя нормативное регулирование, правовые позиции и аналитику по договору согласно его типу;

по каким критериям Contractum анализирует договоры;

имеет ли продукт свое облачное хранилище и каким образом юрист сможет упорядочить все свои договоры;

как оперативно получать извещения об изменениях и событиях, касающихся договора, и в чем особенность smart-сигналов в функционале Contractum.

Спикеры презентации:

Ольга Таранова — продуктовый директор ЛІГА:ЗАКОН;

Андрей Кравченко — Project Manager Contractum.

Спикеры дискуссионной панели:

Александр Петриченко, директор юридического департамента ГК "Новые Продукты";

Станислав Коваленко, офицер по защите данных авиакомпании "Международные Авиалинии Украины";

Яна Михайлюк, адвокат, к.ю.н., советник, руководитель практики "Корпоративное и налоговое право" TOTUM LF;

Виталий Пацюк, партнер юридической компании "КПД Консалтинг", адвокат.

Contractum — это новый диджитальный инструмент в структуре LIGA360, который в полной мере удовлетворит потребности юристов при работе с договорами.

Хотите узнать больше о функционале продукта и его возможностях? Тогда ждем вас 18 мая в 11:00.

Мероприятие будет проходить в онлайн-формате: