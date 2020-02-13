Промышленность 1 час назад

Новый руководитель Одесского припортового завода просит снизить ему зарплату в 10 раз

Николай Синица утверждает, что финансовое состояние предприятия не позволяет в настоящее время выплачивать ему зарплату в размере 630 тысяч гривен

Новый руководитель Одесского припортового завода просит снизить ему зарплату в 10 раз Новый руководитель Одесского припортового завода просит снизить ему зарплату в 10 раз
Николай Синица. Фото: Думская

Исполняющий обязанности главы правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николай Синица обратился в Фонд госимущества и Набсовет предприятия с просьбой — уменьшить его заработную плату в 10 раз, учитывая финансовое состояние завода. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ, обнародовавшая соответствующее письмо Синицы.

"Согласно п. 5.1 контракта с исполняющим обязанности председателя правления — директора ПАО ОПЗ от 05.02.2020 г. №769, за выполнение обязанностей относительно управления Николаю Синице установлена заработная плата в виде должностного оклада в размере 60 минимальных должностных окладов работников основной профессии предприятия", — говорится в документе.

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"Однако, финансовое состояние предприятия не позволяет в настоящее время выплачивать мне заработную плату, установленную контрактом. В связи с этим прошу изменить пункт 5.1 указанного контракта и установить мне заработную плату на уровне заработной платы предыдущего исполняющего обязанности председателя правления — директора ПАО ОПЗ", — отмечает Синица в своем письме.

Стоит заметить, что оклад предыдущего и.о. директора предприятия Сергея Назаренко составлял около 60 тысяч гривен. А Синица, согласно контракту, должен получать зарплату в размере 630 тысяч гривен в месяц, исходя из того, что должностной оклад работника ОПЗ составляет 10 тысяч 500 гривен.

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Напомним, 24 января 2020 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) владельца ресторанов Николая Синицу. 

Отметим, что Синица с 2016 по 2019 годы возглавлял ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие".

Согласно электронной декларации, он контролирует ряд фирм, которые занимаются ресторанной деятельностью, в частности ООО "Теско-Сервис", ООО "КВТ".

Также Синица владеет торговой маркой "Два Гуся". На сайте одноименной сети ресторанов он указан главой правления.

Кроме того, вместе с женой бизнесмен является бенефициаром ООО "Тандем-Д", занимающимся исследованием конъюнктуры рынка и общественного мнения.

В 2019 году Синица баллотировался в Верховную Раду по одномандатному округу как член партии "Свобода".

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