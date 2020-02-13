Новый руководитель Одесского припортового завода просит снизить ему зарплату в 10 раз

Исполняющий обязанности главы правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николай Синица обратился в Фонд госимущества и Набсовет предприятия с просьбой — уменьшить его заработную плату в 10 раз, учитывая финансовое состояние завода. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ, обнародовавшая соответствующее письмо Синицы.

"Согласно п. 5.1 контракта с исполняющим обязанности председателя правления — директора ПАО ОПЗ от 05.02.2020 г. №769, за выполнение обязанностей относительно управления Николаю Синице установлена заработная плата в виде должностного оклада в размере 60 минимальных должностных окладов работников основной профессии предприятия", — говорится в документе.

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"Однако, финансовое состояние предприятия не позволяет в настоящее время выплачивать мне заработную плату, установленную контрактом. В связи с этим прошу изменить пункт 5.1 указанного контракта и установить мне заработную плату на уровне заработной платы предыдущего исполняющего обязанности председателя правления — директора ПАО ОПЗ", — отмечает Синица в своем письме.

Стоит заметить, что оклад предыдущего и.о. директора предприятия Сергея Назаренко составлял около 60 тысяч гривен. А Синица, согласно контракту, должен получать зарплату в размере 630 тысяч гривен в месяц, исходя из того, что должностной оклад работника ОПЗ составляет 10 тысяч 500 гривен.

Напомним, 24 января 2020 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) владельца ресторанов Николая Синицу.

Отметим, что Синица с 2016 по 2019 годы возглавлял ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие".

Согласно электронной декларации, он контролирует ряд фирм, которые занимаются ресторанной деятельностью, в частности ООО "Теско-Сервис", ООО "КВТ".

Также Синица владеет торговой маркой "Два Гуся". На сайте одноименной сети ресторанов он указан главой правления.

Кроме того, вместе с женой бизнесмен является бенефициаром ООО "Тандем-Д", занимающимся исследованием конъюнктуры рынка и общественного мнения.

В 2019 году Синица баллотировался в Верховную Раду по одномандатному округу как член партии "Свобода".