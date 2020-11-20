Новым CEO киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports стал Олег Гуменюк

Новым CEO киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports стал бывший генеральный менеджер европейского офиса Олег Гуменюк.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Указано, что Гуменюк присоединился к WePlay Esports в 2019 году, занимал должность генерального менеджера. Олег имеет более 11 лет опыта в управлении проектами по созданию IT-инфраструктур для государственных и бизнес-учреждений и в формировании рабочих команд.

Как пояснили в компании, изменение управленческой структуры холдинга — логичный шаг, поскольку он максимально отражает динамику развития WePlay Esports, который за последние 2 года значительно расширил направления своей деятельности и увеличил свое присутствие на мировом рынке.

"WePlay Esports растет и масштабируется с огромной скоростью. С турнирного оператора мы трансформировались в медиахолдинг, объединяющий проведения киберспортивных ивентов с рядом таких активностей, как развитие экосистемы премиальных продуктов и сервисов, медиа, интеграции брендов в киберспорт и продажи медиаправ", — отметил Олег Гуменюк.

Таким образом, появляется еще больше стратегических задач, которые нужно быстро решать, чтобы компания WePlay Esports могла оперативно реагировать на изменения такого динамичного рынка, как киберспорт.

"Мои задачи как СEO — обеспечить наше дальнейшее развитие, поддерживая стремление WePlay Esports стать ведущим киберспортивным холдингом и сделать киберспорт важной частью жизни для большого количества людей по всему миру", — резюмировал топ-менеджер.

При этом отмечается, что управляющие партнеры WePlay Esports Олег Крот и Юра Лазебниковый продолжат активно участвовать в развитии компании в качестве управляющих партнеров. В частности, они сосредоточатся на наращивании присутствия на рынках Азии, Северной и Южной Америки, развитии экосистемы киберспортивного медиахолдинга и привлечении инвестиций.

Известно, что структурные изменения начали действовать 16 ноября 2020 года.

Кроме того, генеральный продюсер Максим Белоногов будет также выполнять обязанности Chief Visionary Officer.

Как сообщалось, в Киеве до конца 2020 года откроется киберспортивная арена GetInPro — постройкой нового объекта занимается компания Global Esports Solutions.