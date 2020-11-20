IT и Телеком 1 час назад

Новым CEO киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports стал Олег Гуменюк

В свою очередь управляющие партнеры WePlay Esports Олег Крот и Юра Лазебниковый продолжат активно участвовать в развитии компании в качестве управляющих партнеров

Олег Гуменюк. Фото: пресс-служба WePlay Esports Олег Гуменюк. Фото: пресс-служба WePlay Esports
Олег Гуменюк. Фото: пресс-служба WePlay Esports

Новым CEO киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports стал бывший генеральный менеджер европейского офиса Олег Гуменюк.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Указано, что Гуменюк присоединился к WePlay Esports в 2019 году, занимал должность генерального менеджера. Олег имеет более 11 лет опыта в управлении проектами по созданию IT-инфраструктур для государственных и бизнес-учреждений и в формировании рабочих команд.

Как пояснили в компании, изменение управленческой структуры холдинга — логичный шаг, поскольку он максимально отражает динамику развития WePlay Esports, который за последние 2 года значительно расширил направления своей деятельности и увеличил свое присутствие на мировом рынке.

"WePlay Esports растет и масштабируется с огромной скоростью. С турнирного оператора мы трансформировались в медиахолдинг, объединяющий проведения киберспортивных ивентов с рядом таких активностей, как развитие экосистемы премиальных продуктов и сервисов, медиа, интеграции брендов в киберспорт и продажи медиаправ", — отметил Олег Гуменюк.

Таким образом, появляется еще больше стратегических задач, которые нужно быстро решать, чтобы компания WePlay Esports могла оперативно реагировать на изменения такого динамичного рынка, как киберспорт.

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"Мои задачи как СEO — обеспечить наше дальнейшее развитие, поддерживая стремление WePlay Esports стать ведущим киберспортивным холдингом и сделать киберспорт важной частью жизни для большого количества людей по всему миру", — резюмировал топ-менеджер.

При этом отмечается, что управляющие партнеры WePlay Esports Олег Крот и Юра Лазебниковый продолжат активно участвовать в развитии компании в качестве управляющих партнеров. В частности, они сосредоточатся на наращивании присутствия на рынках Азии, Северной и Южной Америки, развитии экосистемы киберспортивного медиахолдинга и привлечении инвестиций.

Известно, что структурные изменения начали действовать 16 ноября 2020 года.

Кроме того, генеральный продюсер Максим Белоногов будет также выполнять обязанности Chief Visionary Officer.

Как сообщалось, в Киеве до конца 2020 года откроется киберспортивная арена GetInPro — постройкой нового объекта занимается компания Global Esports Solutions.

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