Обережно, підробка! Як захиститися від фальсифікату?

Контрафакт не лише спотворює ринок, а й стоїть на заваді розвитку цивілізованого "білого" бізнесу. Нещодавно компанія АСБІС-Україна, офіційний дистриб'ютор торгової марки Redmond, повідомила про "неприпустимий випадок порушення законодавства про захист прав споживачів: до України була завезена партія підробок із логотипом бренда Redmond".

Наразі низькоякісні підробки вже з'явилися на українському ринку, зокрема реалізується однією з великих торговельних мереж під виглядом оригінальної техніки Redmond.

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За даними спільного дослідження відомства з інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) та Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD), щорічний обсяг торгівлі підробками становить $461 млрд (близько 2,5% від загального обсягу світової торгівлі). Розповсюдження контрафактних товарів — це глобальне світове явище, пов'язане з багатомільярдним обігом на ринку торгівлі, яке має колосальні економічні, соціальні та екологічні наслідки як для країн, так і для споживачів.

Офіційний дистриб'ютор відомої марки Redmond АСБІС-Україна закликає споживачів бути пильними й берегтися від підробок. Окрім того, що сфальсифікований товар має суттєві якісні та функціональні відмінності від оригіналу, на нього не розповсюджуються гарантійні зобов'язання.

Придбання підробки загрожує покупцеві не лише фінансовими втратами у зв'язку з відсутністю контролю якості з боку виробника та гарантійних зобов'язань від дистриб'ютора, а й ставить під загрозу здоров'я та безпеку користувача і його родини.

"Фальсифікований товар виразно відрізняється від оригіналу і за функціональними характеристиками, і за якістю компонентів, проте реалізовується посередниками як справжній, що вводить в оману кінцевого споживача. Наполегливо рекомендуємо керуватися нашими інструкціями щодо того, як убезпечити себе від придбання фальсифікату. Також звертаємо увагу на те, що такий товар не обслуговуватиметься в сервісних центрах, авторизованих виробником оригінальної продукції", — прокоментував подію Віталій Мельниченко, генеральний директор компанії АСБІС-Україна, що є дистриб'ютором техніки Redmond в Україні та країнах Східної Європи.

Як можна вберегтися?

1. Купувати товар у фірмових магазинах побутової техніки, що є партнерами офіційного дистриб'ютора АСБІС-Україна.

2. Довіряти, але перевіряти! Щоб пересвідчитися в автентичності виробів, ви можете затребувати у продавця сертифікат відповідності.

Законом встановлено, що споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їхнього свідомого і компетентного вибору. Така інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

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Передбачено конкретний перелік відомостей про товари (роботи, послуги), які повинні бути надані під час їхньої реалізації, а саме:

• назва товару;

• зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати вітчизняні товари (роботи, послуги);

• дані про основні властивості товарів;

• відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин порівняно з вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів і протипоказання щодо застосування;

• позначка про застосування генної інженерії під час виготовлення товарів;

• дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товарів (виконання робіт, надання послуг);

• дата виготовлення;

• відомості про умови зберігання;

• гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

• правила та умови ефективного і безпечного використання товарів (робіт, послуг);

• термін придатності (служби) товарів (робіт, послуг), відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

• найменування та адреса виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також забезпечує ремонт і технічне обслуговування.

Як відрізнити оригінал від підробки?

Компанія Redmond турбується про своїх споживачів і вживає заходів, аби запобігти придбанню ними неякісного товару, який не відповідає техніці безпеки та високим європейським стандартам бренда. Відтак офіційний дистриб‎'ютор Асбіс-Україна розробив детальну інструкцію щодо відмінностей між оригіналом і фальсифікатом.

Підробка vs оригінальна техніка Redmond:

• відсутність або хибне вказування важливих елементів ідентифікації, таких як серійний номер, штрих-код, знак Євросоюзу;

• зазначення на пакуванні недостовірної інформації щодо кількості програм, використовуваних технологій, задіяних деталей та відсутність на пакуванні основних елементів дизайну бренду;

• відмінності у дизайні корпусу — розташування кнопок, наклейок.

Наведемо наочні відмінності на прикладі мультиварки RMC-М22:

1. Оригінальний серійний номер складається з 13 знаків, сфальсифікований — з 9.

2. На підробленому товарі відсутній штрихкод, а на коробці немає фірмових елементів дизайну.

3. Оригінальна серія мультиварки — MultPRO. На підробці не вказана серія мультиварки, натомість заявлена смарт-функція SkyCooker (яка по факту відсутня), тоді як функція смарт-керування оригінальної моделі цієї мультиварки не передбачена.

4. На оригіналі наявний стікер з усією інформацією про виробника, імпортера (ТОВ АСБІС-Україна) та сервісне обслуговування. На підробці вказана некоректна інформація, неофіційний постачальник, а стікер наклеєно на дні коробки.

5. Оригінальна мультичаша, ECOCERAMIC, має керамічне покриття; підроблена, заявлена чаша DAIKIN, — а по факту — це звичайна металева чаша, тонша від оригінальної та вкрита шаром фарби, що не відповідає стандартам Redmond.

6. Вказана кількість програм не відповідає дійсності: насправді в мультиварці RMC-M22 — 37 програм, а не 156 (які лише заявлені в підробці і не відповідають дійсності).

7. Оригінальну інструкцію надруковано на глянцевому папері, підроблену — на матовому.

8. На підробленій коробці відсутній знак Євросоюзу і немає інформації про мобільний застосунок "Готуємо з Redmond".

9. Корпус оригіналу має гладку металеву поверхню без принту, натомість підроблений містить принт.

10. На оригінальному корпусі є велика брендована наклейка з переліком головних характеристик; на корпусі підробки — звичайна маленька наклейка.

11. Кришка оригіналу — глянцева з хромованим клапаном, кришка підробки — матова з чорним пластиковим клапаном.

Законодавство

З огляду на світову практику, Україна лише на початку свого шляху до законодавчого забезпечення розвитку легального ринку. Наразі тільки закладаються підвалини для цього. Так, наприкінці минулого року набув чинності закон про боротьбу з контрафактом.

Закон має підвищити рівень запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності та сприяти очищенню внутрішнього ринку від контрафактної продукції. Але ринок підробок лише зростає.

Зараз у парламенті зареєстровано три законопроекти, які допоможуть у боротьбі з контрафактом: №2255, у якому йдеться про створення українського аналога Європейського патентного відомства, а також №2258 та №2259, які передбачають всі сфери захисту (торговельні марки, боротьба за патенти та зміни до процесу отримання захисту для винаходів і корисних моделей). Ці законодавчі ініціативи покликані наблизити наше законодавство до найкращих європейських практик.