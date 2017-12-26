Объявили конкурс на пятерых новых членов НКРЭКУ

26 декабря 2017, 17:58
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Перед Новым годом начнут отбор кандидатов в энергорегулятор

Объявили конкурс на пятерых новых членов НКРЭКУ | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Конкурсная комиссия объявила конкурс на пять новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ). Такая информация размещена на сайте парламентского топливно-энергетического комитета.

Документы кандидатов принимают в течение 45 дней — с 29 декабря 2017 года по 12 февраля 2018 года включительно. При этом документы почтой должны быть отправлены не позднее 7 февраля, чтобы конкурсная комиссия получила их до 12 февраля 2018 года включительно. В качестве подтверждения, кандидат отправляет почтовую квитанцию на электронный адрес конкурсной комиссии.

Кандидат может лично подать документы до 12 февраля 2018 года включительно.

В течение двух дней со дня завершения приема заявок конкурсная комиссия проверяет пакеты документов на полноту и соответствие требованиям конкурса.

Через три дня после завершения приема заявок документы кандидатов отправляются на специальную проверку в Администрацию Президента. Кандидаты, которые не прошли спецпроверку, исключаются из конкурса.

В течение 30 календарных дней со дня завершения приема заявок конкурсная комиссия проводит с кандидатами собеседования, тестирование, а по необходимости — повторное собеседование.

После чего по результатам набранных баллов конкурсная комиссия подает по две кандидатуры на одну должность члена НКРЭКУ.

В конце ноября 2017 года НКРЭКУ утратила кворум вследствие увольнения одного из членов регулятора. Вместе с тем номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ была сформирована со значительным опозданием и только недавно приступила к работе.

Кворум был временно восстановлен через изменения в закон об НКРЭКУ: президенту разрешили назначить на три месяца временных членов комиссии.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах. Суммарный объем рынков, которые регулирует комиссия — около 400 млрд грн в год.

По материалам: Дело.UA
Раздел: > >
Теги: нкрэку

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Объявили конкурс на пятерых новых членов НКРЭКУ | Энергетика | Дело
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