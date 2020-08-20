Энергетика 1 час назад

Облгазы Фирташа нарушают правила по поставке газа в новом рынке — эксперт

Поставщик газа, согласно правил по поставке газа, обязан устанавливать и публиковать цену на газ за 5 дней до начала месяца поставки. Облгазы Фирташа этого не делают, заявляет Кирилл Сазонов

Облгазы Фирташа нарушают правила по поставке газа в новом рынке — эксперт Облгазы Фирташа нарушают правила по поставке газа в новом рынке — эксперт

Облгазы группы РГК Дмитрия Фирташа не предоставляют своим клиентам информацию о ценах на газ на текущий месяц, как того требует новый рынок газа. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, новый рынок газа предполагает сводный выбор клиентами поставщика газа. Поставщик со своей стороны, согласно правил по поставке газа, обязан устанавливать и публиковать цену на газ за 5 дней до начала месяца поставки.

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"Логика понятная и правильная: газопоставляющие компании конкурируют за потребителя ценой, и потребитель имеет возможность, быстро перейти от одного поставщика газа к другому… уже на следующей неделе должна быть цена сентября. Зашел я на сайт монопольного поставщика — РГК, а там цены на газ даже за август нет. Зато есть какие-то депозитные программы. То есть базового тарифа нет, а какие-то спецпредложения есть", — написал Сазонов. 

Подобные действия компании, как отмечает эксперт, должны контролироваться, в первую очередь, со стороны НКРЭКУ и Антимонопольного комитета.

"Сколько 8 млн потребителей газа, которых обслуживает РГУ, заплатят за август — по сути, они ж сейчас вслепую потребляют газ, не зная цену на него", — пишет Сазонов.

Напомним, 1 августа в Украине начал работать рынок газа для населения. Это означает, что государство ввело принципиально новый подход к продаже газа для домохозяйств, а сами украинцы — могут свободно менять газового поставщика. Ранее рынок розничных поставок газа для населения был монополизирован частными компаниями-посредниками (газсбытами), которые принадлежат операторам распределительных сетей (облгазам).

Как ранее сообщали СМИ, ряд газопоставляющих компаний, которые связывают с олигархом Дмитрием Фирташем, подали иски в суд с требованием отменить решения Кабинета министров и Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которые обеспечивают запуск рынка газа для населения. Об этом свидетельствуют постановления Окружного административного суда от 2, 3, 7 и 9 июля 2020 года.

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