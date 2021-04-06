Обмеження на транспорті в Києві суперечать висновкам учених і світовому досвіду — експерти

Додаткові карантинні заходи, запроваджені з 5 квітня у Києві понад передбачені постановою уряду для червоної зони, не покращать ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції, натомість призведуть до негативних наслідків для мешканців міста. Про це йдеться в спільній заяві українських аналітичних центрів, оприлюдненій у вівторок, 6 квітня. Заяву підписали Центр економічної стратегії, Інститут соціально економічної трансформації, співзасновник Українського інституту Майбутнього Анатолій Амелін, Інститут фінансів та права, Економічна експертна платформа.

Зокрема, йдеться про рішення столичної влади закрити всі школи та дитячі садочки, а в громадському наземному транспорті та метро запровадити спеціальні перепустки для перевезення лише працівників підприємств критичної інфраструктури.

"Досвід країн Європи та Азії свідчить про те, що абсолютна більшість країн, які, як і Україна, протидіють розповсюдженню нового вірусу, ні на день не зупиняли громадський транспорт, — зазначають автори заяви.

Експерти наголошують, що в нещодавньому дослідженні вчених Стенфорду щодо найбільш небезпечних джерел можливого зараження на коронавірусну інфекцію визначені найбільш ризикові джерела — це ресторани, спортклуби, кафе, релігійні заклади. І серед таких ризикових джерел відсутні як транспорт, так і дитячі садочки.

Представники аналітичних центрів вважають важливим відновити роботу громадського транспорту із дотриманням протиепідемічних обмежень, за прикладом європейських країн, а також врахувати висновки вчених та якнайшвидше відновити роботу найменш ризикових закладів — зокрема, магазинів, торговельних центрів тощо.

Карантинні заходи ефективні виключно в тому випадку, якщо вони вжиті своєчасно, на етапі початку підйому епідемічної хвилі, йдеться в заяві. "На жаль, в Україні невиправдано жорсткі карантинні заходи весни 2020 р. суттєво зменшили довіру до дій влади і передчасно вичерпали ресурс терпіння населення, разом із економічним "запасом міцності". Натомість, аби не псувати імідж місцевих керівників напередодні виборів, не було вжито жодних заходів з метою зупинити осінню хвилю епідемії. Замість цього урядом було запроваджено невиправданий локдаун у січні, який, своєю чергою, завадив своєчасно (у лютому) вжити попереджувальних заходів щодо поширення британського штаму ковід-19, з яким доводиться мати справу зараз. Впровадження чергового жорсткого карантину на піку епідемії є продовженням цього ланцюжка помилок, який уже коштував Україні тисяч життів і десятків мільярдів гривень економічних збитків", — відзначається в заяві.

Разом із поновленням економічної активності, на думку аналітиків, вкрай важливо посилити організаційні та медичні заходи. Серед таких заходів — придбання вакцин від коронавірусної інфекції та пришвидшення вакцинування мешканців Києва та України в цілому; суттєве збільшення кількості тестувань та швидкості отримання результатів, з фокусом насамеред на особах, госпіталізованих із підозрою на COVID-19, людях, які прибули з-за кордону, контактах інфікованих, медичному персоналі (особливо залучених до боротьби з пандемією), педагогічних працівниках.

Для розуміння справжньої кількості інфікованих, яка за багатьма оцінками є істотно вищою за показники офіційної статистики, та відповідного коригування загальної стратегії боротьби з коронавірусною інфекцією експерти пропонують забезпечити тестування випадкової репрезентативної вибірки, незалежно від наявності симптоматики, тестами на антитіла.

Автори заяви закликали представників київської влади проаналізувати міжнародний досвід щодо боротьби із епідемією та врахувати пропозиції аналітичних центрів. Експерти виявили готовність узяти участь у обговоренні та деталізації планів з виходу з кризи та зміні моделі карантинних заходів. "Також закликаємо представників КМДА вимагати від центральних органів влади, зокрема Державного управління справами, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Міністерства оборони, Академії медичних наук України, — тимчасово перетворити відомчі лікарні на лікарні для киян, хворих на COVID-19", — зазначається в документі.