Один из крупнейших зернотрейдеров получил от ЕБРР еще $90 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение о расширении синдицированного кредита в размере $90 млн компании "Нибулон", сообщил на своей странице в соцсети Facebook старший советник банка Антон Усов.

"Инвестиции будут направлены на финансирование торговой и экспортной деятельности и подразумевают два этапа кредитования: $19 млн предоставляются напрямую ЕБРР, а $71 млн будут синдицированы через коммерческие банки-партнеры. Сделка продолжает успешное сотрудничество между компанией "Нибулон" и ЕБРР, начатое в 2010 году", — написал он.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га, владеет и управляет второй по величине сетью внутренних элеваторов и речных терминалов, морским терминалом в Николаеве. Компания экспортирует преимущественно кукурузу, пшеницу и ячмень в более чем 20 стран мира. Ежегодный объем экспорта достигает 4,5 млн тонн.