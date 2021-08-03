Одна из ведущих стриминговых компаний США открывает офис в Киеве

Американская компания Roku, работающая над одним из ведущих стриминговых сервисов в США, открывает офис разработки в Киеве, сообщает AIN.UA со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, компания начала поиск сотрудников в киевский офис. В частности, в соцсети LinkedIn уже опубликовано две вакансии: Site Director и Senior Technical Recruiter.

По информации AIN.UA, Roku — американская публичная компания, одна из ведущих платформ потокового видео в США, которая также выпускает телевизионные приставки и телевизоры на собственной операционной системе Roku OS.

Roku основал в 2002 году бывший вице-президент Netflix Энтони Вуд. Компания возникла как подразделение Netflix Inc. Последняя инвестировала в Roku $5,7 млн.

Основной рынок Roku Inc.: США. Кроме этого, компания присутствует в Канаде, Великобритании, Франции, Ирландии, Мексике, Бразилии и некоторых странах Латинской Америки.

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По количеству установленных ОС в США в 2020 году Roku опередила компанию Samsung.

В первом квартале 2021 года компания отчиталась о доходе в $492,9 млн. Roku занимает 38% рынка стриминговых плееров США.

Всего у Roku 11 офисов в США, Великобритании, Дании и Китае.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Disney+, который запустили в 2019 году, впервые превысил отметку в 100 миллионов подписчиков по всему миру.

В декабре 2020 года на Disney+ было подписано 86 млн пользователей, а 2 января 2021-го эта отметка приблизилась в 95 млн. В февральском росте не последнюю роль сыграл запуск супергеройского сериала "ВандаВижн".

При этом, в самой компании к 2024 году планируют продать 230-260 млн подписок.