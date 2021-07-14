Энергетика 10 минут назад

Одни из крупнейших: "Харьковоблэнерго" заплатило в бюджет более 430 млн грн налогов

Приватизация "Харьковоблэнерго" запланирована в первом квартале 2022, и этот шаг позволит провести обновление энергетической инфраструктуры региона

Одни из крупнейших: "Харьковоблэнерго" заплатило в бюджет более 430 млн грн налогов Одни из крупнейших: "Харьковоблэнерго" заплатило в бюджет более 430 млн грн налогов

АО "Харьковоблэнерго" по итогам 2020 года стало вторым крупнейшим налогоплательщиком Харьковской области, а за первое полугодие 2021 предприятие заплатило в государственный и местный бюджеты 431 млн грн. При этом чистая прибыль предприятия в 2020 году составила 4,99 млн грн.

Об этом заявил и.о. главы "Харьковоблэнерго" Константин Логвиненко в публикации на "Цензор.НЕТ".

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Улучшить финансовое состояние предприятия позволило устранение коррупционных схем, созданных бывшим руководством, аффилированным с олигархическими кругами, отметил Логвиненко.

"В течение длительного времени предприятие находилось под прямым или косвенным влиянием олигархических кругов, которые существенно влияли как на кадровую политику, так и на общую эффективность работы компании. Подобная ситуация не способствовала обеспечению финансовой стабильности. Для восстановления эффективного государственного контроля над предприятием было инициировано изменение менеджмента АО "Харьковоблэнерго". Ликвидация коррупционных схем на предприятии, связанных с предыдущим менеджментом, положительно сказалась на финансовых показателях компании", — указывает Логвиненко.

В мае 2021 специалисты "Харьковоблэнерго" установили новый силовой трансформатор в Красноградской центральной районной больнице, где в рамках "Большой стройки" ранее был установлен томограф, требовавший нестандартного подключения к электросети. Кроме того, АО "Харьковоблэнерго" провело масштабную замену электропор по всей Харьковской области.

Логвиненко отмечает, что приватизация "Харьковоблэнерго" запланирована в первом квартале 2022, и этот шаг позволит провести обновление энергетической инфраструктуры региона.

"Учитывая постоянный рост потребления электрической энергии, анализ рынка показывает, что инвестиции в развитие и модернизацию украинской энергетической инфраструктуры успешно окупятся в долгосрочной перспективе. Впрочем, пока у государственного владельца нет средств для эффективного развития отрасли. В этом смысле, приватизация указанных активов обеспечит необходимые инвестиции для сектора.

Приватизация АО "Харьковоблэнерго" — это шаг к новой эффективной энергетике в Украине, социальной стабильности региона и новым перспективам развития Харьковской области на десятилетия вперед", — подчеркнул Логвиненко.

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