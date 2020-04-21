Office 365 переименован в Microsoft 365 и прирос новыми сервисами

IT-гигант Microsoft сообщил, что сервис Microsoft 365, ранее носивший название Office 365, стал доступен домашним подписчикам по всему миру. В продукте добавились новые сервисы. Часть новых функций стала доступна 21 марта, а в ближайшие месяцы более 38 миллионов подписчиков Office 365 постепенно получат доступ к полному набору сервисов.

Об этом говорится в сообщении компании Microsoft.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Среди новых сервисов Microsoft называет:

✅ Бесплатную функцию в Skype под названием "Собрание" (Meet Now), позволяющую в три клика собирать видеоконференции до 50 человек.

✅ Масштабное дополнение к сервису "Корректор" (Editor), работающему на основе искусственного интеллекта. В нем появилась опция, помогающая перефразировать предложения, и проверка на плагиат.

✅ Тренер презентаций (Presenter Coach в PowerPoint) научился определять монотонность речи и помогать делать ее более эмоционально окрашенной. Кроме того, этот инструмент начал следить за грамматикой устной речи. Правда, эта опция доступна сейчас только для английского языка.

Читайте также: В Microsoft готовятся к карантину по коронавирусу до июля 2021 года

Также обновлены "умные" шаблоны в Excel, улучшен планировщик времени в веб-версии Outlook и добавлены новые опции в браузер Microsoft Edge.

Подписки "Microsoft 365 персональный" и "Microsoft 365 для семьи" сохраняют все возможности Office 365, включая 1 TБ в облачном хранилище OneDrive для каждого человека, 60 минут звонков на мобильные и городские телефоны в Skype, расширенные средства безопасности для защиты от вредоносного ПО и фишинговых атак, а также техническую поддержку.

Для компаний среднего и малого бизнеса существует специализированная подписка "Microsoft 365 бизнес стандарт", содержащая расширенные средства безопасности для защиты от вредоносного ПО и фишинговых атак и включающая в себя 1TБ OneDrive, почтовый ящик 50 Гб, приложение бронирования времени для клиентов Booking, Microsoft Teams, SharePoint Online и другие бизнес-сервисы. Подписчики "Microsoft Office бизнес премиум" получили автоматическое обновление продукта.

Напомним, офисный пакет "Microsoft де-факто" занимает монопольное положение в этом сегменте рынка. Старые версии Microsoft Office работают локально, но сейчас Microsoft активно продвигает онлайн-версию своего продукта, которая распространяется по подписке.