ОГХК нарастила производство продукции за первое полугодие 2020 года

Государственная Объединенная горно-химическая компания, в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, предоставила отчет о производственных показателях первого полугодия 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксирован рост производства по большинству видов продукции, сообщает пресс-служба ОГХК.

Так, Иршанский ГОК произвел за первое полугодие 2020 года 92,4 тысячи тонн ильменитового концентрата, что на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В свою очередь производство дистен-силлиманитового порошковидного концентрата и дистен-силлиманитового крупного концентрата возросло на Вольногорском ГМК на 36% и 33% соответственно. Общий показатель производства концентратов составил 3,5 тысячи тонн. Производство кварцевого песка на ВГМК возросло с 7,4 тысяч тонн до 32,4 тысяч тонн.

На ОГХК объясняют показатели роста сменой производственных ориентиров, нахождением новых рынков сбыта и новыми технологиями обогащения сырья.

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"Мы создали для ОГХК новый финансовый план и программу модернизации, которые предполагают оптимизацию ресурсной базы предприятий, которые входят в структуру компании. Рациональный подход к производству и комплексное использование мощностей месторождений для нас не менее важно, чем показатели максимальной прибыли", — отметил врио главы правления ОГХК Питер Дэвис.

ОГХК входит в перечень объектов большой приватизации. К предприятию наличествует интерес у инвесторов из Австрии, Японии, ОАЭ и ряда других государств.

Ранее сообщалось, что ОГХК заработала 10 млн грн на продаже руды с Иршанского ГОКа.