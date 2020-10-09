Промышленность 30 минут назад

ОГХК остановила производство из-за долгов и не выплатила зарплаты — профсоюз

Предприятия компании остались без энергоносителей

Иршанский ГОК, входящий в ОГХК. Фото: пресс-служба компании Иршанский ГОК, входящий в ОГХК. Фото: пресс-служба компании
Иршанский ГОК, входящий в ОГХК. Фото: пресс-служба компании

Государственная "Объединенная горно-химическая компания" остановила производство из-за накопленных долгов перед поставщиками: Вольногорский горно-металлургический комбинат оказался обесточен, на Иршанском горно-обогатительном комбинате закончилось дизтопливо.

Об этом сообщил член профсоюза ПГМК ВГМК Александр Лапуда.

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"Вчера нам отключили электроэнергию. Полностью обесточены карьер, гидротранспорт и оборотный цикл водоснабжения. Остановлена фабрика", — сказал он.

По словам начальника одного из отделов на Иршанском ГОКе, на предприятии закончилось дизтопливо и комбинат перестал перевозить концентраты на обогащение, "дорабатывая склады".

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Рабочих смены также перестали завозить в карьер.

"Почему руководство не может наладить нормально работу, спросите у офиса", — сказал он.

У ВГМК тоже закончился дизель.

Кроме этого, в ОГХК вовремя не выплатили зарплаты. Работники предприятия говорят, что это не единичный случай в 2020: выплату зарплат задерживали уже трижды в этом году — 7 июля, 7 сентября и 7 октября.

Как сообщалось, 2 октября Фонда госимущества уволил врио главы правления ОГХК Питера Дэвиса за "несоблюдение условий трудового контракта". Уволенный объяснил свое отстранение тем, что обнаружил в ОГХК коррупционные схемы с отгрузками фирмам Виталия Кучука и уволил ответственных за это направление заместителей — Татьяну Гогенко, Артура Сомова и Юрия Кияшко.  

Сейчас ОГХК временно управляет назначенный ФГИ Артур Сомов.

С начала 2020 года ОГХК руководит уже четвертый топ-менеджер высшего звена. Компании бизнесмена Виталия Кучука — "Керамплюс", MCD, IMMCO, — занимаются отгрузкой основной продукции ОГХК с июня этого года.

В первом полугодии 2020 года ОГХК снизила выручку от реализации продукции на 22% до 1,549 млрд гривен по сравнению с 2019.

Согласно планам правительства, компания подлежит приватизации в 2020 году.

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