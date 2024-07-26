ОККО формує парк вагонів-цистерн

У липні група компаній ОККО отримала перші 20 нових вагонів-цистерн, виготовлених на її замовлення на заводі «ТАС-Полтаввагон». Усього контрактом передбачено виробництво 100 таких цистерн. Очікується, що повністю усю партію ОККО отримає на початку 2025 року.

«Досі ми мали в експлуатації 45 власних цистерн. Частина з них вживані, частина була призначена для перевезень бітуму, але зараз перепрофільована під дизельне пальне. Крім того, понад 400 вагонів-цистерн компанія орендує. Додавши до цієї кількості ще 100 нових одиниць, компанія стане потужним приватним оператором вагонів-цистерн для перевезення нафтопродуктів в Україні. Більший парк тільки в «Укрзалізниці», – коментує директор департаменту логістики ОККО Денис Громов.

За його словами, новий рухомий склад суттєво підсилить логістичну маневреність ОККО, дасть змогу швидше і вигідніше імпортувати нафтопродукти в Україну, а також надавати транспортні послуги іншим учасникам ринку.

Виробника цистерн ОККО обрала на тендері серед трьох українських підприємств. Розглядалася й можливість залучення іноземних компаній, але їхня продукція вимагала б додаткової сертифікації в Україні, а це могло б зайняти довший час. Натомість від підписання контракту з «ТАС-Полтаввагон» до випуску першої партії минуло пів року. Мова йде про вагони-цистерни для нафтопродуктів моделі 15-1755 вантажопідйомністю 68 тонн. Термін служби такої цистерни становить 32 роки.

«Для «ТАС-Полтаввагон» це не перший досвід співпраці з ОККО. Раніше наше підприємство вже постачало резервуари для зберігання пального на АЗК групи. А поточний контракт дає нам можливістю разом із партнером долучитися до зміцнення паливної безпеки України, відновити статус підприємства-виробника нафтоналивних цистерн і довести своє лідерство на цьому ринку – розповідає генеральний директор «ТАС-Полтаввагону» Юрій Писаревський. – Зізнаюся, що підтримувати необхідні темпи виробництва наразі надзвичайно складно. Для нас кожний день – це боротьба за сумлінне виконання своїх зобов’язань перед клієнтами та підтримання репутації надійного партнера. Постійні ворожі обстріли регіону, де знаходяться виробничі потужності, довготривалі відключеннями електроенергії, проблеми із нестачею кадрів та бронюванням співробітників є серйозними викликами для «ТАС-Полтаввагон». Проте я впевнений на 100%, що ми своєчасно і в повному обсязі впораємося із замовленням».

Нагадаємо також, що у 2022-2023 роках ОККО суттєво оновила власний автопарк для перевезення пального. Компанія продовжує розвивати транспортно-логістичний напрям і надалі – інвестиції в залізничні цистерни за розміром будуть у кілька разів більшими. Тільки аванс за поточним контрактом становив 100 мільйонів гривень.