Бизнес 50 минут назад

ОККО и Meest Express открыли 15 новых почтовых мини-отделений на АЗК

Всего открыто 338 почтовых отделений по всей Украине, включая бесконтактные почтоматы

ОККО и Meest Express открыли 15 новых почтовых мини-отделений на АЗК ОККО и Meest Express открыли 15 новых почтовых мини-отделений на АЗК
Фото: Delo.ua

За последние несколько месяцев ОККО и национальный логистический оператор Meest Express открыли 15 новых почтовых мини-отделений на АЗК. 

Об этом сообщила пресс-служба компании. 

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Всего с начала 2019 года в сети открыто 338 почтовых мини-отделений, включая бесконтактные почтоматы. 

Грузы можно отправить в пределах Украины и за границу, в том числе и с помощью автоматических терминалов самообслуживания (почтоматов). Для этого необходимо предварительно оформить заказ в личном кабинете почтового сервиса.

Ограничение по весу для отправлений через АЗК составляет 10 кг.

Стоит отметить, что отделение, как и АЗК, открыты круглосуточно и продолжают работать в условиях карантина. По сравнению с докарантинным периодом количество отправлений выросло на 20%.

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Найти ближайший АЗК с мини-отделением Meest Express можно на сайте ОККО.

Напомним, что ОККО запустило доставку готовых блюд и товаров с АЗК.

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