Энергетика 40 минут назад

ОККО планирует купить Херсонскую нефтеперевалку

В Антимонопольном комитете считают, что эта сделка может создавать барьеры для выхода на рынки других компаний

Фото: пресс-служба ОККО Фото: пресс-служба ОККО
Фото: пресс-служба ОККО

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассмотрение дела о концентрации части уставного капитала компании "Нафта-Трансшипмент" (Львов) концерном "Галнафтогаз" (группа ОККО).

Как сообщает пресс-служба АМКУ, дело открыто на основании заявки о предоставлении разрешения на концентрацию между ОККО и "Нафта-Трансшипмент".

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"При определенных условиях, в результате концентрации возможно усиление влияние группы ОККО на рынках хранения, оптовой, розничной торговли бензинами и дизельным топливом. Трансакция может создавать барьеры для выхода на данные рынки других субъектов хозяйствования", — говорится в сообщении.    

АМКУ открыл рассмотрение дела о концентрации 14 августа, а отзывы и предложения заинтересованных сторон собирает до 19 сентября 2020 года.

До января 2020 года компания "Нафта-Трансшипмент" называлась "Варуна-Вест". В ноябре 2019 года "Варуна-Вест" приобрела Херсонский нефтеперевалочный комплекс (сумма сделки 200 млн грн).

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Согласно данным открытых реестров, в июне 2019 года конечным бенефициаром ООО "Варуна-Вест" был указан основатель "Галнафтогаза" президент сети ОККО Виталий Антонов, потом собственность на компанию была переоформлена на нескольких физлиц.

Ранее сообщалось, что Агентство по розыску и менеджменту активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал бизнесмену Сергею Курченко, в управление неизвестной компании "Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности.

Напомним, компания "ВЕТЭК" Сергея Курченко приобрела Херсонскую нефтеперевалку в ноябре 2013 года у группы "Инфокс" экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

В сентябре 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".

На то время имущественный комплекс уже находился в залоге Национального банка. В 2013 году НБУ выдал принадлежащему Курченко "Реал банку" кредит в размере 787 млн грн. Залогом стал перевалочный комплекс и нефтебаза ООО "Всеукраинский промышленный союз" (номинальный владелец актива).

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