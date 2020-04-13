ОККО запускает доставку готовых блюд и товаров с АЗК

Компания ОККО вместе с сервисом Glovo запустили доставку готовых блюд кафе и товаров из своих магазинов. Оформить заказ можно в 15 областных центрах Украины с 97 АЗК сети.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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На данный момент клиенты сети могут воспользоваться доставкой в ​​Киеве, Виннице, Днепре, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Николаеве, Одессе, Полтаве, Сумах, Харькове, Херсоне, Черкассах и Чернигове. Узнать более подробно о доступном ассортименте ОККО можно в разделе "Супермаркеты" приложения Glovo.

"К запуску доставки с наших АЗК мы готовились еще до карантина, но нововведения значительно ускорили этот процесс. Сейчас, как никогда важно быть гибкими в процессах, настраивать их так, чтобы быстро запустить новые каналы продаж", - комментирует вице-президент по розничным продажам и маркетингу ОККО Дмитрий Рассказов.

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Ассортимент продукции ОККО в мобильном приложении Glovo будет постепенно расширяться. Сейчас к заказу уже доступны хот-доги, бургеры, сэндвичи, горячие блюда, блюда азиатской кухни, кофе, чай, десерты. В категории товаров из магазина ОККО предлагает сладости, снеки, алкогольные и безалкогольные напитки, а также промтовары, ассортимент которых в последнее время был расширен.

Напомним, что в Glovo заявили об изменении системы по выплате бонусов.