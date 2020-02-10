Оккупанты довели до банкротства завод в Крыму

Арбитражный суд оккупированного Севастополя признал ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" банкротом и открыл конкурсное производство. Об этом сообщает ForPost.

Согласно опубликованному решению, в октябре 2019 года на предприятии была введена процедура наблюдения, за это время временным управляющим был составлен реестр требований кредиторов.

Согласно реестру "Южный Севастополь" задолжал в общей сложности 1,6 млрд российских рублей. При этом на 1 января 2018 года балансовая стоимость имущества завода составила 74,7 млн рублей.

Как следует из материалов дела, анализ финансовой деятельности должника даёт основания полагать, что восстановление платёжеспособности и продолжение деятельности предприятия нецелесообразны.

"Принимая во внимание анализ финансового состояния должника, решение собрания кредиторов должника, суд приходит к выводу о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении должника процедуры банкротства — конкурсного производства", — говорится в решении суда.

Отметим, что судоремонтный завод "Южный Севастополь" (ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь") ведет свою историю с 1947 года и располагается в акватории Севастопольского морского рыбного порта. Предприятие осуществляло ремонт, модернизацию и переоборудование судов всех типов и классов. За период существования предприятия было отремонтировано, модернизировано и переоборудовано более 200 судов. Общая протяженность причалов составляет около 820 метров, возможен прием судов с осадкой до 5,7 метра.

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