Оккупированные районы Донецкой области остались без связи Vodafone Ukraine

С 14 июня оккупированные районы Донецкой области полностью остались без украинской мобильной связи.

Сегодня оператор Vodafone Ukraine не работает на территории отдельных районов Донецкой области.

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Об этом сообщили на горячей линии оператора, передает "РБК-Украина".

Как сообщили на горячей линии, связь в этих районах не работает из-за аварии на линии. В то же время в Vodafone уточнили, что ремонтные работы уже проводятся, однако сроков решения проблемы пока не называют. Других деталей также пока нет.

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По состоянию на 15:30 на номера Vodafone в отдельные районы Донецкой области, в частности в Донецк, невозможно дозвониться.

Оккупационные "власти" с утра заявили об отсутствии связи Vodafone в результате повреждения на телекоммуникационной сети.

Как сообщалось ранее, "Vodafone Украина" в течение мая текущего года расширил свою 4G сеть в 21 области Украины.

Напомним, в марте мобильные операторы Украины сделали бесплатными звонки в роуминге на телефоны горячих линий госучреждений Украины из-за пандемии коронавируса.