Бизнес 1 час назад

"Октагон-Аутдор" обратился в СБУ для закрытия фальсифицированного дела — заявление

Компания также обратилась в органы Европейского Союза

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Оператор наружной рекламы "Октагон-Аутдор", который принадлежит европейскому инвестору, на своей странице в "Фейсбук" выразил благодарность официальным лицам Чешской Республики за поддержку.

"В частности, посольство Чехии в Украине направило обращение председателю СБУ И. Баканову и секретарю СНБО А. Данилову", — говорится в сообщении.

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Компания также обратилась в органы Европейского Союза.

"Мы чувствуем огромную поддержку внутри Украины и со стороны международного сообщества. Наша компания неоднократно опровергала заявление СБУ о якобы работе на оккупированных территориях. Наоборот, с 2014 г. "Октагон-Аутдор" за свой счет провел множество рекламных кампаний против оккупантов. Мы бесплатно размещаем наружную рекламу в поддержку нашей армии, Нацгвардии и СБУ", — говорится в заявлении.

В компании пообещали "сделать всё, чтобы юридически снять необоснованные обвинения. Мы хотим очистить имя "Октагон-Аутдор" от любых инсинуаций". 

"Компания обратилась в СБУ для скорейшего закрытия этого фальсифицированного дела. Надеемся, что руководство СБУ уже разобралось и готово восстановить законность. Этот скандал вышел на международный уровень и не идет на пользу имиджу страны и СБУ", — говорится в сообщении.

"Мы готовы сделать и другие законные шаги, включая защиту своей чести, достоинства и деловой репутации в судебном порядке", — подчеркнул "Октагон-Аутдор".

Напомним, компания "Октагон-Аутдор", которая является одним из крупнейших операторов внешней рекламы в Украине, недавно заявила о рейдерской атаке с использованием недобропорядочных сотрудников СБУ. Компания отрицает упреки в якобы сотрудничестве с сепаратистами так называемых Л/ДНР и обратилась к президенту, премьер-министру, председателю СБУ и генеральному прокурору касательно фальсификации обвинений в терроризме.

О том, что СБУ может помогать в захвате "Октагон-Аутдор" депутату ВР Вадиму Столару, писали СМИ, ссылаясь на политических экспертов. Они связывают попытку рейдерского захвата крупного оператора внешней рекламы с приближением выборов, также звучали версии о заинтересованности некоторых представителей власти. Ведь 4600 рекламных плоскостей, которые принадлежат компании "Октагон-Аутдор" в 37 городах Украины, могут стать бесплатным ресурсом в избирательной кампании, о приближении которой говорят политологи. В свою очередь авторитетные отраслевые организации, такие как Ассоциация операторов внешней рекламы и Всеукраинская рекламная коалиция, выступили в защиту компании "Октагон-Аутдор".  

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