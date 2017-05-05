Омелян анонсировал снижение аэропортовых сборов

Министерство инфраструктуры Украины разработало проект приказа о снижении ряда сборов в аэропортах. О этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министерство предлагает снизить:

- размер сбора за обслуживание пассажиров в аэровокзале для международных сообщений;

- отменить сбор за сверхнормативную стоянку воздушного судна, на размещение (базирование) которых с аэропортом заключен соответствующий договор на определенный срок;

- предоставить аэропорту права на применение понижающих коэфициентов к граничным ставкам сборов на время выполнения чартерных и новых рейсов;

- определение стоимостной основы и формул расчета аэропортовых сборов.

Как объяснил Омелян, в последний раз ставки в аэропортах пересматривались в 2008 году, тогда их рост объяснили необходимостью построить новые терминалы.

"Мы считаем и убеждены, что снижение аэропортовых сборов, либерализация тарифной политики даст возможлиность украинским гражданам получить дешевые авиабилеты, значительно увелит пассажиропоток, привлечет новые авиакомпании, а следовательно, увеличит прибыльность самого аэропорта по рыночной, конкурентной модели", — заявил министр.

Напомним, что в марте министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и коммерческий директор Ryanair Давид О'Брайан на совместной пресс-конференции в Киеве заявили о начале полетов этой крупнейшей в Европе лоукост-авиакомпании в Украину. В частности, было заявлено, что полеты начнутся во Львов и аэропорт "Борисполь". Хотя ранее ожидалось, что это будет Львов и "Киев" (Жуляны).

Глава совета директоров аэропорта "Киев" (Жуляны) Денис Костржевский заявил, что ценовые ожидания, которые высказывала авиакомпания, абсолютно не совпадают с возможностями аэропорта.

По его словам, процесс происходит следующим образом: аэропорт составляет калькуляцию услуги, куда входит стоимость топлива, отопление, зарплата персонала, и т.п. После этого добавляется 5-7% рентабельности услуги и данное экономическое обоснование цены предоставляется в Государственную авиационную службу. Далее, после проверки Госавиаслужбой, этот документ уходит на согласование в Министерство экономического развития и торговли Украины и потом в Министерство инфраструктуры Украины. В результате всех этих согласований и определяется цена обслуживания одного пассажира.

"Задумайтесь, как можно предоставить 80% или даже 50% скидку от этой цены, если рентабельности в ней заложено всего около 10%. Это экономически невыгодно", — посетовал глава компании.

А гендиректор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что лоукостам следует летать из аэропорта "Антонов" (пгт. Гостомель, Киевская обл.).

После встречи представителей авиакомпании и "Борисполя" в Белфасте, Омелян заявил, что Ryanair будет летать со Львова и "Борисполя".