Омелян прокомментировал передачу "Укрзализныци" от Мининфраструктуры

Решение Кабинета министров Украины о передаче ПАО "Укрзализныця" в управление правительства ставит под вопрос дальнейшие реформы в компании. Так считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Омелян обнародовал свое письмо премьер-министру Владимиру Гройсману. В письме министр обратил внимание на ряд проблем, которые возникнут, если органом управления "Укрзализныцей" станет Кабмин.

В частности, Мининфраструктуры настаивало, что принятие указанного проекта постановления в предложенной редакции приведет к ухудшению координации развития железнодорожной отрасли, блокированию исполнения стратегических заданий относительно реформирования и развития железнодорожного транспорта, снижению эффективности международной деятельности в сфере железнодорожного транспорта и ставит под сомнение стабильность работы транспортной отрасли в целом.

Омелян акцентирует внимание, что происходящее с "Укрзализныцей" — это не переход из-под контроля одной партии к другой, а вопрос реформы — "быть ей или нет".

"У меня, как у министра и гражданина, нет никакого желания или малейших попыток тотального контроля или влияния на предприятиях, доверенных мне. Смелянский, Новак, Вецкаганс, другие руководители ЦОИВ и предприятий в любую секунду могут подтвердить, что мое единственное требование — развитие и эффективность", — написал Омелян.

Министр не отказывается от необходимости провести корпоративную реформу в госпредприятиях: у "Укрзализныци", "Укрпочты", "Администрации морских портов Украины" нет другого варианта, помимо корпоратизации с независимым сильным правлением и наблюдательным советом.

"Государство лишь обеспечивает прозрачный механизм их работы. Я верю, что Минэкономразвития в короткие сроки завершит длительную работу над всеми подзаконными актами по корпоратизации, так же как и над многострадальным проектом закона о концессии. Благодаря этому, мы сможем полноценно запустить механизмы эффективного рынка. И на завершающем этапе, когда все работает безупречно, именно МЭРТ должен отвечать за работу 10 или 20 корпоратизированных компаний, которые останутся государственными", — написал Омелян.

Министр также в очередной раз раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, тот был против нее.

"Я не верил, что человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса. Но я был один против всех, и для мене принципы независимого избрания были важнее собственных предчувствий. К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу из РКР Карго", — сетует министр.

Ранее Кабмин передал ПАО "Укрзализныця" в управление правительства для повышения эффективности ее корпоративного управления.

Напомним, разногласия между главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном вышли в публичную плоскость осенью 2016 года.

Балчун возмутился, что о недовольстве его работой со стороны Мининфраструктуры он узнает из других источников. Омелян обвинил Балчуна в том, что тот слишком долго адаптируется к процессу и слишком медленно внедряет реформы на предприятии.

Собеседники Delo.UA считали, что идет борьба за сферу влияния на "Укрзализныцю" между бывшим главой Кабмина Арсением Яценюком и нынешним Владимиром Гройсманом. Владимир Омелян — квота "Народного фронта".