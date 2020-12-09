Онлайн-брифінг EVA щодо підвищення технологічності бізнесу та нового виду торгівлі

Учасники брифінгу: Галина Ободець, директор департаменту власних торгових марок Лінії магазинів EVA та Анна Гороховик, бренд-менеджер Лінії магазинів EVA.

Під час онлайн-брифінгу журналісти довідаються про перспективи впровадження технологічних рішень в дрогері-сегменті та розвитку нового роботизованого виду торгівлі. А також як вплинув карантин на запуск нового напрямку бізнесу компанії.

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