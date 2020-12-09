Новости компаний 20 минут назад

Онлайн-брифінг EVA щодо підвищення технологічності бізнесу та нового виду торгівлі

10 грудня (четвер) о 12.00 Лінія магазинів EVA проводить онлайн-брифінг для представників ЗМІ стосовно підвищення технологічності власного бізнесу та запровадження нового виду торгівлі.

Онлайн-брифінг EVA щодо підвищення технологічності бізнесу та нового виду торгівлі Онлайн-брифінг EVA щодо підвищення технологічності бізнесу та нового виду торгівлі

Учасники брифінгу: Галина Ободець, директор департаменту власних торгових марок Лінії магазинів EVA та Анна Гороховик, бренд-менеджер Лінії магазинів EVA.

Під час онлайн-брифінгу журналісти довідаються про перспективи впровадження технологічних рішень в дрогері-сегменті та розвитку нового роботизованого виду торгівлі. А також як вплинув карантин на запуск нового напрямку бізнесу компанії.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Акредитація представників ЗМІ за електронною поштою eva@freshpr.com.ua  Довідки за телефоном, 050-828-70-71. Контактна особа Ігор Халявінський

Гіперпосилання на ZOOM-конференцію буде надіслано на електронну пошту тільки акредитованим журналістам.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Оставайтесь модной и неотразимой грядущей зимой: тренды 2021 года
Оставайтесь модной и неотразимой грядущей зимой: тренды 2021 года
Можно ли взять кредит онлайн с плохой кредитной историей
Можно ли взять кредит онлайн с плохой кредитной историей
9 грудня буде підписано Меморандум про зусилля у боротьбі з корупцією
9 грудня буде підписано Меморандум про зусилля у боротьбі з корупцією
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В России заявили, что украинский завод уже наладил выпуск вакцины "Спутник V" (обновлено)

  3. В Киеве заработала камера фиксации незаконной езды по полосе общественного транспорта

  4. Wizz Air в декабре планирует возобновить рейсы из Украины в 10 стран

  5. "Пожар" на Закарпатье: что происходит вокруг венгерской общины и чем это грозит Украине

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...