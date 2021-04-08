Оперативно реагуємо на потреби ринку і розуміємо, де можемо бути корисні, — Тетяна Сербіна

ПАТ "НТК "Електронприлад" — одне з ключових підприємств авіаційного приладобудування України. Проте довгі роки головний виробник бортових самописців та паливовимірювачів — без чого неможливий літак — повільно, але вірно занепадав. Восени 2020 року Фонд державного майна, якому належить ПАТ "НТК "Електронприлад", перейшов до оздоровлення та відновлення державного підприємства. Ми поговорили з новим директором Електронприладу Тетяною Сербіною про поточний стан, можливості розвитку й перспективи підприємства, а також шлях, яким йде державна політика в авіаційній галузі.

Тетяно, на цій посаді ви не так давно. Розкажіть про перші враження про підприємство?

— Так, на посаді я з 26 листопада 2020 року, але вже перетнула перший важливий етап — рубіж в сто днів на початку березня. Тож перші враження вже встигли перерости у повноцінне відчуття підприємства. Це підприємство з великим потенціалом та, головне, професійними кадрами, що можуть потенціал реалізувати.

Звичайно, дається в знаки довга відсутність системного підходу до управління підприємством. Але ПАТ "НТК "Електронприлад" має піввіковий досвід, високий базовий рівень та готовність вирішувати складні науково-технічні завдання. Це дозволило підприємству вистояти в усіх турбулентних процесах, економічних кризах та організаційних негараздах. Тому не маю сумнівів, що нам вдасться вийти на повну потужність знову.

Якими були ваші перші рішення на посаді?

— Першими були рішення щодо організації та налагодження бізнес-процесів. На жаль, професійні команди конструкторів та інженерів управлялися за застарілими моделями. Такий підхід не відповідав ані потребам виробництва, ані потребам людей.

Тому перші рішення були спрямовані на формування оновленої команди підприємства, яка на сьогодні складається з досвідчених фахівців, та нових людей з відповідним досвідом в менеджменті, аудиті, HR, трансформаціях та комунікаціях. З одного боку команда зберігає досвід та напрацювання підприємства, а з іншого — готова впроваджувати новітні та сучасні підходи.

Ми провели первинний аудит та аналіз основної діяльності підприємства в 2020 році. Після нього стало зрозумілим, як і чому підприємство недотримувало замовлень на мільйони гривень, а приватні структури збагачувались паразитуючи на науково-виробничих потужностях підприємства. Достатньо було домовитись із технічними співробітниками замовника, аби поширити чутки щодо неспроможності підприємства виконати замовлення, а потім — підтвердити чутки своїми сумнівами. Так замовлення передавалось приватній структурі, не чужій ані колишньому керівництву, ані співробітнику замовника. Зараз ми займаємося поверненням цих втрат. Вже поновлено співробітництво із АТ "Мотор Січ" по певним виробам та з ДП "Завод 410 ЦА".

Також ми провели інвентаризацію активів та розроблюємо план дій, щодо ефективного та раціонального використання. Почали розробку програми автоматизації та діджиталізації підприємства, що налагодить процеси прозорої роботи нашого підприємства.

В авіаційній галузі ви — нова людина, чи існує скепсис чи протидія зі сторони менеджерів, чия кар’єра була пов’язана виключно з авіаційним приладобудуванням?

— Ні, протидії не зустріла. Існує скоріш за все цікавість, бо я не тільки нова людина, а ще і жінка-керівник, що незвично для авіаційної галузі.

Проте загалом авіаційна галузь — це потужна та згуртована сім’я, я мала можливість безпосередньо це відчути під час нарад, щодо вирішення питань, пов’язаних з виготовленням літаків АН-178-100Р Міністерству оборони України.

Керівники індустрії налаштовані на конструктив та ефективну відповідь на наявні виклики. Ні в кого немає бажання копирсатися в трудових біографіях.

Які операційні проблеми стоять перед "Електронприладом" (борги, суди тощо)? Скільки часу потрібно для повного фінансового оздоровлення підприємства?

— Підприємство не було готове до всіх складностей 2020 року. За сім місяців 2020 року неправильні та несвоєчасні управлінські рішення керівництва призвели до заборгованості з виплати зарплати та податків на 28 млн грн. Така ситуація є суттєвою перешкодою при участі в тендерах, позбавляє можливості залучення фахівців та загалом створює соціальну напругу в колективі.

Але сьогодні ми маємо затверджений фінансовий план на 2021 рік і він є позитивним. Хоча про строки повного оздоровлення підприємства ще вести мову зарано — наразі ми опрацьовуємо всі можливі моделі розвитку та стратегічного планування.

Тим не менш, зараз заробітна плата виплачується своєчасно, а заборгованість зменшена на 4,5 млн грн. За найбільш песимістичним прогнозом повне погашення боргів по виплаті заробітної плати та податків буде здійснено до кінця 2021 року. Проте наш робочий прогноз — погашення боргів до середини року.

Як би ви охарактеризували матеріальний стан підприємства? Що важливо покращити вже зараз?

— Фінансові показники прямо пропорційно залежать від обсягу виготовленої продукції та наданих послуг. На сьогодні виробництво завантажено на третину, а роботу над новими розробками, яка довгі роки була зупинена, ми поновили лише нещодавно. Тому, перш за все, ми ставимо для себе завдання раціонального відношення до активів та напрацювань.

Сьогодні ми аналізуємо та вибудовуємо можливі сценарії розвитку за всіма можливими напрямками діяльності. Це і розширення послуг за основним напрямком, це співпраця із іншими галузями, це розробка плану ефективного та раціонального використання офісних та виробничих приміщень, це інвестиційна діяльність, це робота з непрофільними активами, а також спільна діяльність с іншими виробниками.

Одним із важливих питань є питання інтелектуальної власності. Зараз ми маємо ряд розробок та патентів, які ніхто і ніколи не намагався інвентаризувати та капіталізувати. Це важливий актив, що створений нашими розробниками, конструкторами та інженерами. Ми плануємо в стислий термін провести відповідний облік всіх розробок і патентів та звести їх на єдиний майданчик, де можливо буде в законний спосіб придбати патент чи інвестувати кошти в розробку, яка знаходиться на первинному етапі. Це гарний механізм, який допомагає захищати та монетизувати розробки наших вчених.

Результатом такої роботи ми бачимо стратегічний план розвитку підприємства на найближчі три роки, який має бути оптимальним та реалістичним.

На авіаційному ринку "Електронприлад" займає особливе місце — це одне з ключових підприємств авіаційного приладобудування. Як би Ви охарактеризували ринкову ситуацію зараз, наскільки та де продукція підприємства має попит?

— Особливе місце "Електронприладу" в тому, що наше підприємство не є кінцевим виробником. Наше підприємство виступає співвиконавцем при здійсненні робіт щодо виробництва, ремонту або модернізації літаків та гвинтокрилів за угодами державного та комерційного замовлення.

Тому наша продукція має високий попит. І задовольнити його — наш професійний виклик, адже зараз ми отримуємо найбільші замовлення за роки незалежності. Наприклад, в грудні 2020 року ДП "Антонов" отримав державне замовлення на три літака АН -178 для міністерства оборони. У рамках цього проекту ми є співвиконавцем по 10 виробам свого виробництва. Це перше державне замовлення такого рівня за останні 29 років. Така позиція Президента та Уряду до авіаційної галузі вселяє надію.

На початку 2021 року підприємство завершило розробку цифрової системи паливовимірювання для літака Ан-178 та передало дослідний зразок на ДП "Антонов" для проведення льотно-конструкторських випробувань. А станом на сьогодні підприємство приступило до розробки електронно-цифрової системи керування двигуном з повною відповідальністю (FADEC) для газотурбінних двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В 1 серії. Зараз ми також розробляємо імітатори ракет типу Р27 та Р73 в інтересах Міністерства Оборони України. Плануємо презентувати новинки на початку вже цієї осені.

Продовжуючи тему попиту продукції, у вас вже з’явилося бачення стратегічного бачення розвитку підприємства? Чим та кому може бути цікавим "Електронприлад" в майбутньому?

— Тут варто наголосити, що НТК "Електронприлад" спроможний виготовляти та розроблювати вироби не тільки для авіаційної галузі. На сьогодні ми підписали меморандуми, щодо виготовлення систем вимірювання для локомотивів, зокрема цифрових електронних систем вимірювання рівня палива в паливних баках, та контролю географічних координат через супутникову систему для потреб залізничників, з подальшою модернізацією кабін машиніста поїзда.

Є також проєкт виготовлення апарату ШВЛ для подальшої реалізації. Ми оперативно реагуємо на нові потреби ринку і намагаємося зрозуміти, де ми можемо бути корисні. Ведемо перемовини щодо розробки систем контролю показників вібрації, стану агрегатів для енергетичної сфери.

Як я вже сказала, ми працюємо над повним стратегічним баченням розвитку підприємства. Але вже дуже чітко можу сказати, що маємо амбітні та бізнесові плани експансії. Пасивно чекати замовлень ми точно не будемо.

Чи стоїть для вас сьогодні проблема кадрів? Багато підприємств авіаційної галузі зіткнулись з їх серйозним дефіцитом.

— Проблема з кадрами існує, але скоріш за все пов’язана не з їх дефіцитом, а з можливістю конкурувати щодо розміру оплати праці. Підприємства державного сектору економіки не завжди можуть дозволити собі фахівця з ринковим розміром заробітної плати.

Але робота щодо залучення фахівців та можливість виплачувати достойний заробіток є для нас пріоритетною. На сьогодні нам вдалося зупинити відтік молодих спеціалістів і ми вживаємо заходів щодо утримання такої позиції.

Як складаються ваші відносини з Фондом державного майна, в управлінні якого знаходиться "Електронприлад"?

— На сьогодні ми користуємося авансом довіри нашого органу управління Фонду державного майна, умовно кажучи, проходимо випробувальний термін. Фонд створив нам прості та комфортні умови, щодо комунікації та узгодження вектору дій по питаннях діяльності підприємства. Фонд державного майна вважає підприємство перспективним і ми розділяємо таку позицію.

Співпраця щодо розробки та погодження нової організаційної структури підприємства, затвердження фінансового плану, тематичного плану тощо відбувається конструктивно та результативно. Фондом проведено відбір незалежних членів до наглядової ради, що дає можливість планувати та впроваджувати в життя всі проєкти та правочини, які погоджуються на рівні наглядової ради.

Як держава бачить майбутнє підприємства? Чи розділяєте ви таке бачення?

Усі державні рішення щодо підтримки та розвитку авіаційної галузі в цілому ми розцінюємо, як добрий знак щодо перспективного розвитку підприємства. У нас дійсно великий потенціал та можливості.

Разом з тим, ми раді, що Фонд державного майна України дає можливість для сучасної реорганізації підприємства та власної розробки стратегічних планів. Це дозволяє ПАТ "НТК "Електронприлад" ефективно пристосовуватися до ринкових змін, налагоджувати виробництво до потреб споживачів. Це позитивно відображається і на фінансових показниках, і на соціальних умовах для працівників.