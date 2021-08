Оператор ГТС на тендерах избегает представителей заводов-производителей

Государственное предприятие ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" при закупках оборудования и услуг игнорирует предложения от компаний, напрямую представляющих производителей. Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro.

14 мая 2021 года Оператор ГТС Украины завершил тендерные процедуры по закупке машины специального назначения — оборудование для безогневой врезки в газопровод, которую должны поставить предприятию уже к концу 2021 года.

Согласно информации на сайте Prozorro, изначально предприятие планировало купить необходимую им машину за 11 715 410 грн.

Несколько компаний после прочтения тендерной документации подали жалобы. Вот, в частности, выдержка из жалобы компании ООО "Компания "Актив Альянс".

"Поскольку предметом закупки в данной процедуре является оборудование для безогневой врезки в газопровод, которое может вырабатываться не только компанией ENR General Machining Co (США), но и многими другими мировыми заводами-производителями, требования о наличии в комплекте такого оборудования специальных инструментов для его обслуживания и запасных частей, взаимозаменимых с оборудованием компании ENR General Machining Co, а тем более о предоставлении любых гарантийных писем от компании ENR General Machining Co о сохранении гарантийных требований насчет ранее приобретенного и уже наличествующего у ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" оборудования и запчастей компании ENR General Machining Co, противоречат принципам осуществления публичных закупок и недискриминации участников, предусмотренных статьей 5 Закона Украины "О публичных закупках".

Подчеркиваем, что обозначенные требования являются невозможными по отношению к тем участникам, которые готовы предложить аналогичное оборудование для безогневой врезки в газопровод другого производителя.

В случае, если у заказчика есть потребность в закупке запчастей и специнструментов для обслуживания и ремонта уже наличествующего оборудования производства компании ENR General Machining Co (США), которое ранее было приобретено заказчиком (машины для безогневой врезки, гидропровод с дизельным двигателем и так далее), необходимо объявить отдельную процедуру о закупке таких инструментов..."

Заказчик отклонил требование, мотивируя это тем, что эксплуатирует именно оборудование вышеуказанной американской фирмы.

На этом переписка не закончилась: ООО "Компания "Актив Альянс" указала, что является официальным дистрибьютором компании T.D.Williamson (США), "которая имеет столетнюю историю и является мировым лидером в производстве оборудования для трубопроводного транспорта, в частности машин для безогневой врезки в газопроводы". И еще раз подчеркнула: требования в тендерной документации о взаимозаменимости оборудования нарушают законодательство. "Частью четвертой статьи 22 Закона Украины "О публичных закупках" предусмотрено, в частности, что тендерная документация не должна содержать требований, ограничивающих конкуренцию и приводящих к дискриминации участников. Установление в тендерной документации приведенных выше требований нарушает требования статьи 5 и части четвертой статьи 23 закона, а также наши права и законные интересы, связанные с участием в процедуре закупки".

Оператор ГТС отклонил и это требование, пообещав, впрочем, обработать данную информацию.

Другая жалоба куда интереснее: ООО "Экоренсинг" заявило, что "завод-производитель (США) и его представитель в Украине готовы принять участие в торгах". При этом предприятие просто предложило немного изменить пункты 10 и 15 Дополнения 1 к тендерной документации. Суть изменений заключалась в том, что участники тендера смогут поставить аналогичные специальные инструменты для обслуживания и ремонта машины и запчасти от другого производителя. При этом все средства будут взаимозаменимы с оборудованием ENR General Machining Co. Мало того, участник, предлагающий аналогичное оборудование, должен предоставить гарантийное письмо от завода-производителя о том, что предлагаемый комплект является взаимозаменимым.

Данную жалобу также отклонили.

"Свои" жалобы приняли

А вот следующая жалоба была удовлетворена. Ее автор — компания Liberty Tool International, Inc. "Мы внимательно проанализировали условия тендерной документации и считаем, что условия имеют дискриминационный характер по отношению к нерезидентам Украины... в данной редакции отсутствует проект договора о закупке товаров (материально-технических ресурсов), которые осуществляют поставку на условиях DAP. Просим внести соответствующие изменения и добавить в действующую документацию проект договора о закупке с переводом на английский язык с обозначенными в нем условиями поставки для компаний-нерезидентов".

Ответ Оператора ГТС был краток: "Заказчик внесет изменения в тендерную документацию".

В итоге сразу две компании, которые напрямую работают с производителями, даже не подали документы на участие в аукционе.

В тендере участвовала лишь одна из компаний-жалобщиков: Liberty Tool International, Inc, жалобу которой удовлетворили, соревновалась с ООО "Айтекс Компани" и победила в тендере с предложенной суммой в 10 883 500 грн.

Это уже далеко не первая закупка Оператора ГТС Украины, в которой отдается предпочтение компании Liberty Tool International Inc.

Директор компании — украинец Федор Закусило. Он также является владельцем двух других компаний — Vorex LLC и IEC Consulting LTD. Эти три компании достаточно часто побеждают в тендерах "Нафтогаза" и его дочерних компаний, а теперь перекочевали на орбиту свежеотделенного Оператора ГТС.

Так, к примеру, в конце 2020 года Vorex LLC выиграла два тендера "ОГТСУ" на общую сумму 289 млн грн. А уже в 2021 та же компания выиграла аукцион на закупку оборудования для "Укргаздобычи" на 156 млн грн.

А вот и еще более интересный тендер. Согласно информации на Prozorro, за возможность поставлять Оператору ГТС запорную арматуру сражались сразу две компании Федора Закусило: Vorex LLC сражался с IEC Consulting LTD. Победила последняя — именно IEC Consulting LTD будет поставлять "ОТСУ" шаровые краны на сумму 227 287 867 грн.

Таким образом, мы можем увидеть, что украинское государственное предприятие выбирает одну и ту же фирму, при этом игнорируя представителей производителей оборудования из Соединенных Штатов. Заводы даже не могут принять участие в тендере, чтобы попытаться побороться за украинский контракт, в то же время Федор Закусило и его фирмы продолжают "снимать сливки" с украинской газотранспортной системы.