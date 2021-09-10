Энергетика 1 час назад

"Оператор ГТС приветствует закон о развитии производства биометана", — Ольга Белькова

Верховная Рада дала мощный старт для переориентации страны на экологические виды топлива

"Оператор ГТС приветствует закон о развитии производства биометана", — Ольга Белькова "Оператор ГТС приветствует закон о развитии производства биометана", — Ольга Белькова

Парламент 9 сентября принял крайне необходимый Украине закон, что позволит провести переориентацию страны на экологические виды топлива. Об этом на своей странице в сети Фейсбук написала директор по взаимодействию с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова.

"Когда дело государственной важности, то и 300 голосов "за" для украинского парламента — не предел. Биометан — это очень реальная перспектива, которая очень выгодна Украине! Оператор ГТС Украины более чем поддерживает! Готовы транспортировать как для украинских, так и европейских потребителей!" — пишет Ольга Белькова.

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По ее словам, сегодня Верховная Рада дала мощный старт для переориентации страны на экологические виды топлива, поддержав законопроект "Об альтернативных видах топлива" по развитию производства биометана.

"Это крайне важное решение для экологии и всей энергетической отрасли нашей страны. Особенно на фоне таких внешних вызовов и задач, как "Северный поток-2" и декарбонизация. Это важное решение и для Оператора ГТС как компании. Природный газ, как переходное топливо, будет востребован еще 20-30 лет, что подтверждают и наши международные коллеги. Однако "зеленый переход" задает тон на рынке энергетики, а это спрос на возобновляемые газы, в частности биометан", — подчеркнула Ольга Белькова.

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Эксперт отметила, что принятие закона о биометане — это инвестиция в развитие отрасли и один из важных шагов к энергонезависимости государства.

Напомним, биометан — очищенный биогаз, практически не содержащий углерода (в зависимости от метода очистки). По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине достигает 7,8 млрд куб. м в год — это более 25% общего годового потребления газа в стране.

Ранее замглавы Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко сообщил, что принятие законопроекта (о развитии производства биометана. — Ред.) позволит запустить рынок биометана; расширить возможности производителей биометана по продаже электрической и тепловой энергии непосредственно возле потребителя; увеличить энергетическую эффективность утилизации производимого биогаза; наладить экспорт биометана в ЕС; повысить экономическую привлекательность биогазовых проектов для потенциальных инвесторов; сократить импорт природного газа; уменьшить выбросы парниковых газов.

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