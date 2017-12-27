ОПЗ должен выйти на 174 млн гривен чистой прибыли в 2018 году

ПАО "Одесский припортовый завод" должен получить 174,213 млн грн чистой прибыли в 2018 году — в 13,4 раз больше, чем планируется в 2017 году. Такое решение принял Кабинет министров Украины.
Правительство утвердило финансовые планы заводу на 2017 и 2018 годы. В 2017 году ОПЗ должен получить 13,009 млн грн чистой прибыли при чистом доходе в 2,414 млрд грн.
В 2018 году чистая прибыль должна увеличиться до 174,213 млн грн, чистый доход — до 3,428 млрд грн (рост на 42%).
Завод планирует перевалить 2,136 млн тонн аммиака и 140 тыс. тонн карбамида в 2017 году, а в 2018 году — 2,16 млн тонн аммиака и 40 тыс. тонн карбамида.
При этом по итогам трех кварталов 2017 года ОПЗ увеличил чистый убыток на 8% — до 604,113 млн грн. В 2016 году ОПЗ получил 2,981 млрд грн чистого убытка. В 2015 году — 251 млн грн чистой прибыли. В 2014 году — 270 млн грн чистого убытка. В 2013 году — 1,143 млрд грн чистого убытка.