ОПЗ должен выйти на 174 млн гривен чистой прибыли в 2018 году

ПАО "Одесский припортовый завод" должен получить 174,213 млн грн чистой прибыли в 2018 году — в 13,4 раз больше, чем планируется в 2017 году. Такое решение принял Кабинет министров Украины.

Правительство утвердило финансовые планы заводу на 2017 и 2018 годы. В 2017 году ОПЗ должен получить 13,009 млн грн чистой прибыли при чистом доходе в 2,414 млрд грн.

В 2018 году чистая прибыль должна увеличиться до 174,213 млн грн, чистый доход — до 3,428 млрд грн (рост на 42%).